Todo apunta a que el ciclo vital del Kia Stinger estaría llegando a su fin

«El mundo es para los soñadores». Desconozco quién dijo esta frase o cuál fue el momento trascendental en el que se pronunció por primera vez. Lo que sí parece cierto es que, sin sueños e ilusiones que nos hagan seguir, la vida parece, a veces, no tener sentido. Pues bien, esto mismo puede aplicarse al sector del automóvil por los arriesgados lanzamientos que llevan a cabo algunos fabricantes. ¿Recuerdas la «leche» que se pegó Renault con el Avantime?

Ese modelo, que mezclaba el concepto monovolumen con el coupé, fue un adelantado a su tiempo. Esto hizo, además de por su baja fiabilidad, que el mercado no lo quisiera «ni regalado». Si volvemos al presente, veremos que hay otro interesante modelo que tampoco ha cuajado. Nos referimos al Kia Stinger, una de las berlinas deportivas, cuasi premium, que no han tenido el beneplácito del respetable. Y por esta misma razón está en la cuerda floja…

Si nada lo remedia, la producción del Kia Stinger acabaría en el segundo trimestre de 2022

Si hacéis un poco de memoria, recordaréis que desde hace tiempo os venimos contando que la vida del Kia Stinger pende de un hilo. Nació para demostrar al mundo que una firma «generalista» (entre comillas, porque ya sabemos que esta por encima de la media) era capaz de mirar de tú a tú a fabricantes premium. Sin embargo, ni un diseño deportivo, un nivel tecnológico bastante alto, calidad a raudales y propulsión trasera le han ayudado.

Pues bien, parece que los rumores sobre su prematura defunción están tomando forma. Según varias fuentes, entre las que está The Korean Car Blog, Kia ya habría decidido qué hacer con el Stinger. Si sus ventas no remontan, casi de forma milagrosa, en los próximos meses, su producción acabaría en el segundo trimestre de 2022. Con todo, debemos ser muy cautos, porque esta fuente no cita quién les ha comunicado tal decisión y, además, ha varios flecos.

Artículo relacionado: El Kia Stinger presume de músculo con la versión Scorpion Special Edition

Al parecer, uno de los centros donde se fabrica el Kia Stinger es el ubicado en Sohari (Corea del Sur). Pues bien, hace días, los responsables de la firma presentaron un nuevo plan de producción en el que ya no figuraba el Stinger. Su lugar habría sido ocupado para la manufactura del Carnival Hybrid y otra serie de productos electrificados. Sin embargo, que hayan decidido «sacarlo» de esta fábrica no tiene porqué implicar que desaparezca para siempre.

De hecho, hace un año escaso fue sometido a un profundo restyling, por lo que no tendría sentido que en meses lo retiren del mercado. Lo que podrían hacer es, a pesar de tener un ritmo de ventas bajo, redistribuir las unidades a ensamblar entre los centros de Kaliningrado (Rusia) y Ust-Kamenogorsk (Kazajstán). En todo caso, debemos decir que hoy día no hay información oficial sobre este posible abandono del mercado, por lo que crucemos los dedos.

Fuente – The Korean Car Blog