Todo apunta a que SsangYong Motor podría acabar en manos de SBW Inc

SsangYong lleva años en los que no levanta la cabeza. Se trata del fabricante de coches más antiguo de Corea del Sur y el quinto (porque no hay más) más pequeño. Sin embargo la suerte no le ha tratado de igual manera que al resto de firmas con las que comparte pasaporte. De hecho, Hyundai Motor Group se hizo cargo de las riendas de Kia porque esta cayó en desgracia y nadie se quería hacer cargo de ella. Lo que pasa es que ahora la cosa es más difícil…

Hace unos días os contamos las últimas aventuras de SsangYong. Por si lo has olvidado su asociación con Edison Motors ha quedado en agua de borraja y por consiguiente vuelve a estar en la cuerda floja. Mahindra no cobró a tiempo el dinero que se le debía por la venta de las acciones acordadas. De esta forma, se completaría el cambio de manos y podría echar a andar el nuevo plan de industrialización que ha creado la casa surcoreana. Pero aún hay más.

SBW Inc es el fabricante de ropa interior más grande de Corea del Sur…

Varias fuentes, entre las que está Yonhap News Agency, aseguran que ya habría una nueva empresa interesada en su compra. Su nombre es SBW o lo que es lo mismo, Ssangbangwool Inc, el principal fabricante de ropa interior de todo Corea del Sur. Sí, una empresa que nada tiene que ver con el sector del automóvil está interesada en meterse en él para reflotar a la firma. De hecho, todo apunta a que ya habrían hecho una oferta para hacerse con su capital.

Al parecer, estas fuentes afirman que se ha creado un grupo de trabajo para evaluar la posible adquisición de SsangYong Motor. Si echamos un vistazo a la información publicada por este medio, podemos leer el siguiente mensaje…

«Dirigidos por la filial del grupo Kanglim Co., estamos considerando activamente la adquisición de SsangYong Motor«

Por si no lo sabías, Kanglim Co., es un fabricante de vehículos y equipos pesados de Corea del Sur. Por el momento no tenemos datos de cuál sería su papel en esta hipotética compra, aunque tenemos alguna corazonada. El fabricante de ropa interior SBW Inc no tiene idea del sector y necesitaría de la ayuda de un tercero que le indique la forma de proceder. Lo dudoso es que por ahora no hay confirmación oficial, así es que toca esperar más…

Quizá en unos pocos días, tengamos nuevos datos…

Fuente – Yonhap News Agency

