Toma nota: El nuevo Renault Twingo EV será diseñado con Geely…

La electrificación del sector del automóvil supone un gran reto para las marcas. Esto lo hemos dicho mil veces en los últimos meses pero parece que superar ese mantra va a suponer grandes sacrificios. De hecho, las casas en pro de seguir con vida tendrán que tejer relaciones que hasta hace unos años parecían impensables. El ejemplo más claro es el de Geely y Renault que se verá en modelos clave para el mercado. El nuevo Renault Twingo EV será uno.

Si haces un poco de memoria recordarás que hace nada te contamos que el Twingo tendría una nueva entrega. Será cien por cien eléctrica (como la actual) pero tendrá un planteamiento diferente. En efecto, volverá a su origen a la espera de dar un golpe de efecto para recuperar a aquellos clientes que lo echan de menos y añoran su vuelta. Y sus responsables anunciaron un precio «de derribo» de 20 mil € pero ¿Sabes cuál será el peaje a pagar para ello…?

Para diseñar al nuevo Renault Twingo EV la marca gala se habría fijado en Geely…

Como ya os dijimos en su momento, Renault promete un nuevo Twingo a un precio de 20 mil euros. Y será un eléctrico puro pensado para facilitar la movilidad en las grandes urbes. También para que los más jóvenes vean la ventaja de pasarse a esta movilidad por un «precio razonable». Todo ello envuelto en la nueva empresa de movilidad que ha creado la casa del rombo y que se llama Ampere. Pues bien, parece que tras este movimiento habrá un truco.

En efecto, para crear este nuevo Twingo Ampere propone una nueva plataforma. Se trata de la AmpR Small que no es más que una derivación más sencilla de la base EV CMF-B que estrenará el nuevo R5. Sin embargo aunque es más económica de fabricar, en la casa gala aún necesitan escalar más los costes para que sea rentable un proyecto de este tipo. Así es que la única opción es volver a compartir costes con un socio que lo necesite de igual forma.

Y ahí es donde entrarían en juego los contactos que Renault tiene con Geely. De facto, galos y chinos van «a la limón» con las empresas conjuntas que han establecido y el nuevo Twingo no sería una excepción. Como ya sabéis la empresa Horse es al 50% y se dedica al desarrollo de motores térmicos e híbridos. Luego Geely tiene un 34% de las acciones de Renault Korea Motors y esta empresa fabricará modelos de Polestar para «trolear» a los EEUU.

La razón… compartir costes con Smart para desarrollar su #2 eléctrico… y así venderlo por 20 mil euros…

Y os preguntaréis ¿Por qué Renault necesita a Geely y Geely a Renault? Pues muy fácil. Smart es la clave que da a esta cuestión la claridad necesaria. Como ya sabéis los chinos compraron a Mercedes-Benz la mitad del capital social de la firma «más inteligente» de todas. Y gracias a ellos y su abultada billetera la han sabido reflotar con nuevos modelos como los #1 y #3. Pues bien, para el desarrollo del nuevo Smart #2 necesitan una plataforma nueva.

Según varias fuentes, entre las que está L´argus, la plataforma SEA de Geely es muy grande para el nuevo #2. Así es que los ingenieros de Smart necesitan una base más pequeña y esa es, sin duda la nueva AmpR Small que le proponen desde Renault. El objetivo no es otro que, además de poder desarrollar un modelo más pequeño, lo haga a un coste económico mucho más reducido. De hecho, tendrán que estar por debajo de los 20 mil euros con ayudas…

Además, para que el modelo galo pueda mantener estas ayudas en su país natal, tendrán que cumplir otra premisa. Y no es otra que tendrán que ser fabricados en suelo Europeo pues de lo contrario la UE y Francia no les darán el «visto bueno». Por tanto, todo apunta a que como en la actual generación no solo volverán a compartir genes sino que también fábrica. Si no hay cambios, volverán a repetir en Novo Mesto (Eslovenia) junto al actual Clio.

Por último, os contaremos qué se sabe de la técnica del nuevo Twingo EV. Según fuentes, el motor será una versión «descafeinada» del e-PT 100 que monta el R5. Por tanto, tendrá menos de 125 CV y para alimentarse se asociará a una batería de LFP (litio-hierro-fosfato) con 50 kWh de capacidad. Por ahora son datos previos y podrían variar aunque todo apunta a que no habrá mucha diferencia al final… Tiempo al tiempo…

Fuente – L´argus