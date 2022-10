Toyota bZ3: El anti Tesla Model 3 nipón ya es oficial para China…

La estrategia Beyond Zero de Toyota es una de las más ambiciosas de todo el sector del automóvil. La firma nipona es líder, desde hace muchos años, en tecnología híbrida pero no eléctrica. Y ahí es donde quiere incidir, pues junto a Lexus quiere conquistar los segmentos más populares del mercado. Y la respuesta a su ambición llega al mercado de la mano del nuevo Toyota bZ3. De él ya te hemos hablado alguna vez, pero es el anti Model 3 nipón…

Se trata de una berlina eléctrica ubicada en el segmento D que busca retar a Tesla. Pero hay más pues es el segundo modelo perteneciente a la nueva familia de eléctricos bZ de la marca. Y no solo eso, su desarrollo ha corrido a cargo no solo de Toyota pues los socios de BYD y FAW han aportando parte de su know how técnico. De ahí que su lanzamiento oficial haya tenido lugar primero en China, uno de los países donde debería ser la referencia.

La silueta del Toyota bZ3 recuerda a la del Prius y a la del Model 3 de Tesla…

Como hemos dicho, el Toyota bZ3 es una berlina de tamaño medio que se inspira en su hermano bZ4X. Esto es así porque forman parte de la misma familia y, por ende, comparten ADN. El hecho más destacable está en el diseño del frontal, con ópticas rasgadas que incluyen la firma luminosa LED hacía arriba y que se extiende por la zona central. Por su parte la parrilla luce un diseño de tipo “tiburón martillo” junto a un paragolpes anguloso.

El Toyota bZ3 mide 4,72 metros de largo, 1,83 metros de ancho y 1,47 metros de alto. La distancia entre ejes es de 2,88 metros y alcanza un Cx aerodinámico de 0,218…

La vista lateral del bZ3 destaca por la línea de techo fluida que lo acerca a la moda “coupé”. A modo de contrapunto, cuenta con unos pasos de rueda muy marcados, sobre todo los traseros. Esto, además, se acentúa por la línea de estilo que nace tras el paso de rueda anterior y se extiende hasta debajo del pilar “C”. Por último las manillas para abrir las puertas van enrasadas en la chapa y de la zaga, por ahora, no hay imágenes que ilustren su diseño.

El concepto de desarrollo del Toyota bZ3 se llama “Family Lounge”

Si el diseño exterior del Toyota bZ3 es llamativo, en el interior la sensación es diferente y no por malo. La firma opta por emplear líneas sencillas y limpias para configurar un salpicadero presidido por una gran pantalla central táctil de tamaño, aún, desconocido. Está ubicada en posición vertical y en la zona baja se ubican los controles para el sistema de climatización HVAC. Por ahora no se aprecia bien, pero parecen táctiles y no de tipo clásico.

El interior cuenta con el sistema “Digital Island” que integra una gran pantalla central vertical con una consola tipo bandeja

Más abajo hay un túnel central que sitúa en el cénit un dial que, creemos, es para gestionar la transmisión. Además el conductor puede controlar los principales datos a partir del cuadro de instrumentos digital configurable. Por ahora tampoco se conoce su tamaño pero en la marca definen a este estilo de diseño como “Digital Island”. Amén del estilo sencillo que desprenden áreas como los asientos o las molduras de las puertas y el túnel central.

Técnicamente está emparentado con el bZ4X SUV aunque también tiene “cosas” de las marcas chinas BYD y FAW…

Con todo lo más importante del Toyota bZ3 está bajo su piel. Se trata de su técnica y ahí podemos citar que la firma nipona ha contado con la ayuda de sus socios de BYD y FAW. Para ser más exactos, han intervenido para darle forma BYD TOYOTA EV TECHNOLOGY CO., LTD. (BTET), una empresa conjunta de Toyota y BYD Company Ltd. (BYD) y FAW Toyota Motor Co. Ltd. (FAW Toyota). Eso sí, como base toman el moderno chasis e-TNGA…

Por su parte, BYD suministrará la batería de fosfato de hierro y litio del modelo. Por ahora no se sabe su capacidad o tipo de carga pero sí que conservará el 90 por ciento de su capacidad después de 10 años de uso. Además los sistemas de refrigeración, control y seguridad han sido creados ex profeso para el bZ3. En cuanto al trabajo de FAW se circunscribe a la producción, venta y reparación en la amplia red comercial de FAW Toyota.

Artículo relacionado: Toyota bZ4X: El primer SUV BEV de la firma nipona debuta en sociedad

Con todo, han querido indicar que la autonomía del Toyota bZ3 será de más de 600 kilómetros (373 millas) según el protocolo de homologación de vehículos ligeros para China. Este dato según el ciclo WLTP será menor pero estaría a la par del que ofrece el Model 3 de Tesla. Respecto al tren motriz, se especula con que habrá dos niveles de potencia: 133 kW y 178 kW. Además, la velocidad máxima estará limitada a 160 kilómetros por hora.

¿Llegará al mercado europeo como anunciaban los rumores…?

Pues si aún faltan por ver datos relativos al tren motriz del bZ3 imaginad cómo está el tema de su comercialización. Y es que, por ahora, se trata de un modelo exclusivo para China, pero hay rumores que dicen que su llegada al Viejo Continente ya tendría fecha oficial. Al parecer, las primeras unidades podrían llegar a la red comercial Toyota en algún punto de 2024 pero todavía no hay confirmación oficial por parte de la división europea de la firma.

Artículo relacionado: Toyota bZ3: Su lanzamiento comercial en Europa ya tendría fecha

Habrá que esperar al próximo movimiento de Toyota para saber qué pasará con el bZ3. De hecho, en los próximos años esperamos hasta seis nuevos modelos eléctricos desarrollados sobre la plataforma e-TNGA. Según el planning de producto deberían llegar un compacto, un crossover mediano, una berlina de segmento E, un monovolumen y dos SUV´s, uno mediano y otro de mayor tamaño. Tiempo al tiempo…

Fuente – Toyota