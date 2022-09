Toyota bZ3: Su lanzamiento comercial en Europa ya tendría fecha

Toyota es, junto con Honda, uno de los primeros fabricantes que apostó por la electromovilidad. Sus híbridos son una referencia en el mercado y gracias a esta hegemonía ha podido acumular un vasto know how. Pero a pesar de ello, no ha querido ser una de las primeras en lanzar al mercado modelos cien por cien eléctricos. La razón a tal retraso se debe a varios motivos, de entre los que podemos citar el siguiente: la tecnología aun no está madura…

Su primer modelo cien por cien eléctrico es el bZ4X del que ya te hemos hablado en alguna ocasión. Pero sus planes van más allá y en cuestión de una década contará con una gama aún más generosa que se articulará en torno a la plataforma e-TNGA. Y de entre todos ellos debemos mencionar, por su importancia, al Toyota bZ3. Este nombre igual no te suena de mucho pero ¿Y si te decimos que podría ser uno de los futuros rivales del Tesla Model 3?

El Toyota bZ3 sedán llegaría al mercado chino en 2023 y a Europa en el año 2024…

Como bien sabéis, el desarrollo del Toyota bZ3 está a punto de finalizar. Sabemos de su existencia porque la oficina de patentes y marcas no ha guardado muy bien su secreto, aunque también es cierto que este todavía podría no ser su nombre comercial. Sin embargo, no podemos obviar que fue pensado para otros mercados diferentes del europeo, pues aquí las berlinas ya no tienen tirón. Con todo, parece que al final sí se venderá en nuestra región…

Y la razón ya te la hemos indicado: para plantar cara al todo poderoso Model 3. Según varias fuentes, entre las que está Autocar, en Toyota habrían decidido traer el bZ3 por su diseño. No será una berlina tradicional al uso, sino que seguirá un código estético similar al ya estrenado por el reciente Crown. Por tanto el público objetivo al que irá dirigido no lo verá (o al menos esa es la intención) como un modelo desfasado en cuanto a estética se refiere.

Es más, la línea descendente del techo o la disposición del pilar «C» lo acercarán a los coupés… Por ahora no se sabe cuáles serán sus cotas exactas pero sí que estaría entre los 4,6 y 4,8 metros de longitud. Además, está previsto que llegue al mercado chino de cara al año 2023 y un poco más tarde, en 2024, lo hará en Europa. No obstante el inicio de su venta dependerá, según estas fuentes, del éxito y posible lista de espera que coseche en el país asiático.

Pero el «run run» de los rumores no se queda ahí ya que se atreven a indicar cómo será su gama mecánica… Al parecer, estará disponible con dos trenes motrices de 180 CV o 240 CV y pesará entre 1.710 kilos y 1.840 kilos. Por su parte, la velocidad máxima estaría limitada a 160 kilómetros por hora y sus baterías serían la familia Blade de BYD. Habrá que esperar a su debut oficial para conocer más datos, pero este bZ3 parece que promete…

Fuente – Autocar