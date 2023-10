Toyota Camry: Su lista de espera en Australia nos deja en shock

Aunque la globalización es algo que a afecta a todo el mundo, tiene excepciones. Cuando una marca desarrolla y crea un modelo lo hace pensando en venderlo en el mayor número posible de mercados. Toyota es una de las que más coches vende siguiendo este patrón conceptual. El problema está en que a pesar de contar con un look y acabados acordes a los gustos del gran público pueden no triunfar o ser un auténtico éxito. El Toyota Camry es el mejor ejemplo de ello…

Por si no lo sabías, el Camry es uno de los modelos más vendidos de Toyota en todo el mundo. De hecho si ves los listados de ventas de América del Norte te darás cuenta que es, junto con el Honda Accord, la berlina en la que los clientes locales ponen sus ojos. Es más, se ha «cargado» a su competencia local desplazando a GM o Ford. Y lo mejor no es que se venda «como pan» en EEUU, también que lo haga en otras zonas del mundo. Australia también…

El Toyota Camry en Australia es el más vendido de su segmento…

Australia nos queda muy lejos, no en vano está en nuestras antípodas, pero sus gustos son muy similares a los que se dan en Europa. Con todo, Toyota es la marca de coches más potente e importante del país austral. En los años que lleva a la venta ha copado la práctica totalidad de los segmentos y su fama es conocida y respetada. Pero en el caso del Camry «se les ha ido de las manos». En efecto es el más vendido de su segmento y de los primeros del país.

Cierto es que los volúmenes de ventas que se dan en Australia no son los de toda Europa o EEUU pero son jugosos. Y en este caso los nipones pueden presumir de que varios de sus modelos son auténticos best seller. De hecho, en todo este tiempo se han dado de bruces con una demanda que no han sido capaces de abastecer con solvencia. La prueba está en que de las 7.130 unidades entregadas más del 90% eran híbridos con unas 6.490 entregas.