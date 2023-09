Toyota Century: El Rolls Royce nipón ya es oficial y es ¡la leche!

El Toyota Century SUV puede ser considerado, desde ya, como el SUV generalista premium más exclusivo de todo el sector del automóvil. Quizá, así de primeras, esta afirmación y categorización te resulten excesivas pero es que si ves bien ante qué tipo de modelo estás te darás cuenta que nada tiene que ver con el resto de modelos que hay en el catálogo de firma. Y hay otro detalle vital a tener en cuenta: en su frontal va el Ave Fénix y no el logo de Toyota.

Como bien sabes Toyota no es una marca «cualquiera» en su país natal. Y con el Century SUV demuestran su buen hacer pues «por decirlo de alguna forma» se trata de la secuela del Century sedán que llevan vendiendo desde el año 1967. No obstante, respecto a su hermano berlina, hay una serie de diferencias estéticas, técnicas y de dotación que lo convierten en un modelo más versátil. Eso sí, por capacidad de representación están a la par ¿O no?

Con 5,05 metros de longitud el Toyota Century SUV es uno de los SUV´s premium más imponentes del mercado…

Como ya os hemos ido contando a lo largo de estos meses la estética del nuevo Century SUV es imponente. Se trata de un gran SUV de 5,20 metros de largo (-0,136 metros que el Rolls Royce Cullinan), 1,99 metros de ancho y la altura se queda en 1,80 metros. Pero más allá de destacar por sus mastodónticas cotas lo hace por tener su carrocería de líneas cuadradas que llama la atención por sus ópticas horizontales dobles y la generosa parrilla vertical.

Su acabado, como puedes comprobar, varía según la versión elegida y está presidida por el Ave Fénix. Por su parte el paragolpes es de líneas sencillas incluyendo tres tomas de aire con la central más generosa. En la vista lateral el Century presenta trazos rectos y horizontales que le dan aplomo con un capó largo y alto que termina en una cadera y pilar «C» ancho y macizo. Para restar peso visual al conjunto hay un acabado bitono y llantas exclusivas.