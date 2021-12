Toyota GR Supra: Llega la versión A91-CF Edition ¿Sabes para dónde es?

Cuando supimos que Toyota iba a resucitar al Supra nos llevamos una gran alegría. Decayó un poco al saber que era un proyecto junto a BMW, pero eso se olvidó cuando dijeron que su brazo deportivo GAZOO Racing lo pondría a punto. El desarrollo del vehículo fue lento pero sobre seguro, pues no querían errar el tiro tras tantos años sin utilizar este nombre. Y así ha sido, que cuando ha vuelto a la vida ha cumplido las demandas de público y crítica.

Con todo, hay regiones del mundo donde el Toyota GR Supra ha marcado el corazón de muchos conductores. Una de las que más apoyo está dando al deportivo nipón es Estados Unidos. De ahí que cada poco los responsables de la casa presenten versiones especiales con las que mimarlos. Amén de impulsar sus ventas que, aunque buenas, parece que podrían ser un poco mejores. Y así es como nace el Toyota GR Supra A91-CF Edition ¿Quieres conocerlo bien?

Del Toyota GR Supra A91-CF Edition sólo habrá 600 unidades y sólo se venderá en EEUU…

Como puedes ver en las fotos el GR Supra A91-CF Edition presenta una estética más agresiva. Básicamente se debe a que cuenta con una nueva gama de apliques y elementos aerodinámicos que le ayudan a ser mejor en pista. A la vista salta que están fabricados en fibra de carbono pero es que su denominación CF (carbon fiber) incide en ello. Con todo, basta un vistazo al frontal, las taloneras o el alerón de cola de pato para ver donde está el cambio…

Para rematar el conjunto hay disponibles unas llantas de aleación de 19 pulgadas y diseño exclusivo en negro mate. Pueden ser, opcionalmente, en gris y, además, la carrocería se puede escoger en dos tonos: Absolute Zero White o Nitro Yellow. De puertas adentro el Toyota GR Supra A91-CF Edition también presenta novedades. Son de matiz, pero destaca la tapicería de cuero con Alcantara que va en bitono negro y rojo con costuras a contraste.

Por último debemos hablar del corazón que da vida a este GR Supra A91-CF Edition. Se trata del motor más potente de la gama, un 3.0 litros biturbo con 387 CV y 499 Nm de par motor. Como puedes comprobar por sus cifras no ha llegado a Europa pues sólo está disponible en Estados Unidos y su país natal, Japón. Con todo, para los que no puedan llegar a él, también llega a la gama el GR Supra 2.0 aunque no es tan impactante como este A91-CF Edition…

¿Su precio? Sin tener en cuenta gastos de entrega e impuestos arranca en 63.280 dólares (55.900 euros). Una pena que Europa no esté en su punto de mira, porque podría volar… Claro está que con 600 unidades para Estados Unidos tampoco que es que vayan a tardar mucho en venderlos…

Fuente – Toyota