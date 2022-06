Toyota HyRyder: Su nuevo SUV para la India se anuncia en estos vídeos

Hoy día nadie duda del poder y peso que Toyota Motor Corporation tiene en el sector del automóvil. Es uno de los fabricantes más reputados y con mejor imagen de cuantos podemos encontrar. De hecho, su gama repite año tras año entre las más fiables, superando a enseñas premium sin despeinarse. Sin embargo, no está libre de que algunos países se le resistan bien sea porque su gama no es del gusto de los clientes o porque sus precios no cuadran.

La India es una de esas regiones que se lo ponen complicado a Toyota. Durante años han intentado llegar a esta plaza con modelos propios pero los fracasos continuados la obligaron a cambiar de táctica. Ahora camina de la mano de un rival muy poderoso que le «presta» algunos de sus modelos, como el Glanza. Aunque eso podría cambiar pues está a punto de ver la luz el nuevo Toyota HyRyder. Toma nota, porque podría dar la sorpresa del año…

El Toyota HyRyder es un SUV pensado y creado junto a Suzuki, en exclusiva, para la India…

[embedded content]

Como te hemos dicho, la gama de Toyota en la India es una mezcla entre modelos propios y ajenos. Sin embargo, con el nacimiento del HyRyder la situación debería cambiar. La razón para ello es sencilla: ha sido desarrollado junto con Suzuki. Esto es así, porque ambas marcas tienen un potente acuerdo de colaboración que les permite crecer a la par que no pisarse el terreno. Y el primer proyecto conjunto verá la luz en pocos días en forma de SUV urbano.

Así es que para anunciar el lanzamiento de este Toyota HyRyder la casa nipona se ha puesto a publicar vídeos. En su cuenta oficial de YouTube tenemos los dos primeros, pero a buen seguro llegan más. En el primero podemos ver a grandes rasgos parte del código estético de este SUV. De hecho, nada tendrá que ver con el Urban Cruiser que vende y es una adaptación del Vitara Brezza de su socia Suzuki. Es más, este modelo será un poco más generoso.

El segundo clip sigue la tendencia vista en el primero: brevedad en tiempo y detalles. Pero en este caso se centran en algunos aspectos del interior. A simple vista se aprecian los mandos digitales del climatizador o la pantalla central táctil para el sistema infotaiment. También parece que pueda estar dotado de una aplicación móvil con la que gestionar algunos elementos como la climatización o ciertos parámetros como revisiones y estado general.

Respecto a su técnica poco que decir pues aún no se sabe si el HyRyde (y su hermano) está creado sobre plataforma de Suzuki o Toyota. Lo que parece claro es que su sistema híbrido sí podría ser de Toyota a tenor de lo visto en uno de los vídeo teaser. En todo caso, su debut tendrá lugar en cuestión de horas, por lo que no tendremos que esperar mucho para conocer todos sus datos…

Fuente – Toyota India by YouTube