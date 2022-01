Toyota Sequoia: La nueva generación «asoma la patita» en este teaser…

Probablemente si os preguntamos por el Toyota Sequoia muchos no sepáis decir de qué modelo se trata. De él hemos hablado en alguna que otra ocasión, pero para ser justos debemos reconocer que en Europa es un «rara avis». Sí, porque es un SUV (o más bien todo terreno) que se vende en mercados muy selectos como Estados Unidos u Oriente Medio. La razón de tan limitada difusión es que su técnica no es del gusto de muchos clientes de la marca.

Por si no lo sabíais, el Sequoia está directamente emparentado con el pick up Tundra. Por tanto, estamos ante un «mata gigantes» que no tiene miedo a nada, sobre todo para adentrarse en terrenos complicados. Con todo, el pick up estrenó una nueva generación hace nada y como es lógico, él también debe actualizarse. De ahí que estén trabajando en su sustituto y para anunciarlo hayan publicado este teaser. Que, por cierto, vaya lio ha montado.

El diseño del pilar «D» del nuevo Toyota Sequoia ha levando mucha expectación y críticas…

A reputation that stands the test of time. Something big is coming soon… #LetsGoPlaces pic.twitter.com/7tLDeqy5Sn — Toyota USA (@Toyota) January 18, 2022

Como es norma, Toyota USA ha publicado esta imagen, además de en su web de prensa, en sus redes sociales. Y junto a ella aparece un mensaje que, sinceramente, no dice gran cosa… Si lo traducimos viene a ser tal que así…

«Una reputación que resiste la prueba del tiempo. Algo grande viene pronto…«

No obstante, si lo completamos con el que publican en la nota de prensa, la cosa cambia. No es mucho más claro, pero deja patente que este es el primer teaser que veremos de la nueva generación del Toyota Sequoia…

«Algo grande está llegando a la línea de SUV de Toyota. Una imagen clara aparecerá pronto. Manténganse al tanto»

Y hasta aquí podemos leer en cuanto a datos oficiales ofrecidos por la propia Toyota. Sin embargo, los rumores ya dan pistas de qué podríamos esperar del nuevo Sequoia. Según dicen, al estar basado en la nueva iteración del Tundra, compartirán plataforma y oferta mecánica. Por ahora lo único que está claro es que hará uso de la base TNGA en su declinación para pick up´s, del resto no se sabe nada, aunque es probable que sea híbrido…

Para confirmar estos datos habrá que esperar un poco, pero todo apunta a que los rumores van en el buen camino. En último lugar os contaremos qué ha pasado con el revuelo que ha levantado este teaser. Si os fijáis en el diseño, es muy similar al que luce el nuevo Land Cruiser pero también se le parece a un modelo de una firma rival. Casi todos están de acuerdo en que se acerca a un producto de Mitsubishi… ¿A vosotros qué os parece…?

Fuente – Toyota