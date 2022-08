Toyota Sienta: ¿Te acuerdas del Yaris Verso? Pues no es tan feo…

Los monovolúmenes no están de moda, eso es un hecho, pero hay marcas que aún apuestan por ellos. Toyota es una de las que cree que aún tienen posibilidades aunque no en todos los países donde están presentes. De ahí que su gama cuente con integrantes de este tipo como los Sienna de Estados Unidos o el Sienta que debuta ahora. ¿No te suena este modelo? Quizá, y es lo más normal, porque al venderse en su país natal no tiene repercusión en Europa.

No obstante, en el Viejo Continente conocimos a un antepasado del Toyota Sienta. Sí, el Yaris Verso que durante un tiempo vendió la firma nipona y que, aunque cueste creerlo, cosechó cierto éxito. Pues bien, esta filosofía de diseño y de espacio interior sigue vigente en Japón y esta nueva generación es la prueba de ello. Además, se pasa a la moda ecológica estrenando un tren motriz híbrido que, además, nos es conocido. ¿Te gusta su concepto? ¿Sí o no?

El Toyota Sienta es un monovolumen compacto híbrido con siete plazas…

Como puedes ver en las fotos el Toyota Sienta presenta una carrocería de tipo monovolumen y tamaño contenido. Salvando mucho las distancias, su estética es similar a la que luce el actual Fiat Panda. Sí, porque aúna trazos curvos con otros rectos como los de sus ventanas laterales o las ópticas. Con todo, lo más importante de este monovolumen está en su interior. Sí, porque tiene espacio suficiente para alojar hasta a siete pasajeros.

De puertas adentro el Toyota Sienta luce un diseño fresco y joven. Se aprecia en los trazos que forman el salpicadero y elementos auxiliares como las salidas de ventilación. Tampoco podemos obviar las guanteras de las puertas o como han empleado los materiales para dotar al habitáculo de mayor colorido. Amén de una gran pantalla central táctil o un cuadro de instrumentos digital y analógico que muestra la principal información de conducción.

En cuanto a seguridad, el Sienta incorpora la última evolución del sistema Safety Sense de la firma. Destaca, entre las últimas novedades, el sistema de seguridad precolisión o la asistencia de conducción proactiva. Pero no es la única novedad que presenta pues su sistema infotainment puede actualizarse vía aire de forma inalámbrica. Así el Sienta siempre cuenta con la última versión del software que, por otra parte, también cuenta con navegación activa.

Por último debemos hablar de su técnica. Se asienta sobre la plataforma TNGA-B la misma del Yaris y por esta razón comparten su corazón. Se trata de un tren motriz híbrido Dynamic Force Engine de 1.5 litros (M20A-FKS) asociado a la transmisión automática Direct Shift-CVT. Por ahora no sabemos su potencia, pero sí que la caja cuenta con la tecnología Sport Sequential Shiftmatic y 10 enclaves. Sabremos más cuando llegue en septiembre…

¿Te gusta, sí o no…?

