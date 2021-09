Toyota Tundra 2022: Los pick up´s no son coto privado de los yanquis…

El segmento de los pick up´s es uno de los más fuertes en el continente americano, gran parte de Asia y algunas zonas de África. No en vano, hay firmas que son especialistas en crear y vender vehículos de este tipo. Una de las más conocidas es Isuzu, aunque su volumen comparado con Ford o General Motors es nimio. Con todo, hay marcas como Mitsubishi o Nissan que tampoco desmerecen. Eso sí, hay novedades que suponen un punto de inflexión.

Nos referimos a la llegada de la nueva Toyota Tundra. El pick up de la firma nipona lleva varios meses en el centro del huracán mediático. En primer lugar, porque su diseño fue filtrado a través de una imagen que vio la luz sin el permiso de la marca. Este inconveniente, que estripaba la sorpresa, fue bien aprovechado para promocionar su debut a base de teasers. Y bien, tras una breve espera ya podemos hablar del resultado y, siendo sinceros, es muy positivo…

El diseño de la nueva Toyota Tundra es más rudo y contundente…

[embedded content]

Estéticamente hablando, la nueva Toyota Tundra es más ruda y contundente que su predecesora. Para dar este aire, el equipo creativo de la firma nipona ha empleado varios recursos. En primer lugar, tenemos un frontal alto y muy vertical que integra una parrilla muy generosa. Tiene un marco en forma de «C» inversa que la conecta con el suelo. Además, este elemento varía la decoración en función de la versión que elija el conductor.

Tampoco podemos obviar las ópticas Full LED, que pasan a ser rasgadas y poligonales. En la vista lateral también se aprecian cambios, como unos pasos de rueda cincelados y protegidos por molduras plásticas. En función de la versión, cuenta con unas estriberas que presentan acabado y tamaño diferentes. Por su parte, la decoración de los retrovisores y las manillas también varía, como el número de puertas disponibles, que pueden ser dos o cuatro.

Por su parte, las llantas de aleación son inéditas en la gama. En último lugar debemos hablar de la zaga, que sigue fiel a la receta de todo buen pick up. Es decir, que presenta líneas sencillas y rectas para ofrecer espacio suficiente en la boca de carga. A destacar las ópticas con tecnología Full LED y desde las que se acciona el sistema de apertura del portón. El paragolpes presenta líneas sencillas y prácticas, aunque no se olvida de la decoración y los logos.

Interior revolucionario con tecnología de primer nivel…

Si la estética exterior de la nueva Toyota Tundra ha cambiado, en el interior parece que se ha saltado varias décadas. Sus responsables han aportado por ofrecer, en función de la versión, un cuadro de instrumentos analógico o digital. El salpicadero estrena una nueva pantalla central táctil que puede ser de 8 o 14 pulgadas. Si de conectividad hay que hablar, cuenta con Bluetooth, Apple CarPlay y Android Auto además de Amazon Music y Apple Podcasts.

El resto de elementos que forman su fisonomía también son nuevos. A destacar el volante, que en la versión TRD-Pro, presume de un logo y una tira central superior para marcar el centro. La disposición de las salidas de aire y de un climatizador con controles analógicos ayudan a que la ergonomía sea la adecuada. Tampoco podemos pasar por alto el ancho y voluminoso túnel central, que como es costumbre, cuenta con varios huecos portaobjetos.

Pero la nueva Tundra no se pierde en ofrecer un diseño interior pintón, también tiene la máxima seguridad. De serie, todas las versiones estarán equipadas con el sistema Toyota Safety Sense 2.5. Entre las «chucherías» que lleva está frenado de emergencia automático con detección de peatones y ciclistas, asistencia de giro en cruces, aviso de objetos en ángulo muerto, alerta de tráfico cruzado trasero y faros smartbeam con cambio automático de luces.

Oferta mecánica potente y con versión híbrida V6 biturbo incluida

Para terminar el repaso de la nueva Toyota Tundra, te hablaremos de su técnica. En primer lugar, los ingenieros de la marca han optado por emplear una nueva plataforma que, entre las mejoras, incluye una suspensión trasera multibrazo con resortes helicoidales. Además, la versión deportiva TRD-Pro se reserva amortiguadores y una barra estabilizadora de mayor rendimiento. Pero donde está el gran cambio es en la oferta mecánica, olvidándose del V8.

El bloque que inaugura la oferta es el 3.5 V6 Bi-Turbo con un rendimiento de 290 kW (394 CV) y 649 Nm de par máximo. En la zona alta está el híbrido i-FORCE MAX que suma un motor eléctrico a la transmisión automática de 10 velocidades. Este conjunto ofrece un rendimiento mayor, con 326 kW (443 CV) y 790 Nm de par. Uno y otro motor parten del mismo bloque y, como es norma en EEUU, la transmisión automática de 10 velocidades es común.

Por último destacar las cualidades off road y de remolque que presenta la nueva Tundra o de su gama. Gracias a su nuevo chasis, la versión básica ofrece una capacidad de carga de 880 kilos y 5.443 kilos de remolque. En cuanto a niveles de equipamiento, existen cinco posibilidades: Limited, Platinum, 1794 Edition, SR y SR5. Las carrocerías disponibles son cabina doble o CrewMax no siendo posible optar por una versión con carrocería sencilla (2 puertas).

¿Cuándo llegará al mercado la nueva Tundra?

El lanzamiento comercial de la nueva Toyota Tundra tendrá lugar a finales de este año en EEUU y otros mercados seleccionados. Por el momento la marca no ha querido anunciar sus precios, aunque no tardaremos mucho tiempo en saber cómo quedará conformada su oferta. Como era de esperar la Tundra no tiene planes de llegar a nuestro continente, aunque viendo sus rivales, no nos importaría. Más adelante contaremos más detalles…

Fuente – Toyota