Toyota vuelve a reservarse la denominación Celica. ¿Qué hay detrás?

Toyota está revolucionando el mercado, especialmente para los más petrolheads. No hay miedo a reconocer que hace unos años nos estaba aburriendo demasiado con sus modelos híbridos; pero de un tiempo a esta parte ha vuelto a llenar el corazón de los más apasionados por los deportivos. Todo ello bajo el paraguas de GR, Gazoo Racing.

Recientemente han lanzado al mercado el Toyota GR Yaris, que es una auténtica bomba camuflada de utilitario. Antes, en 2019, pudimos ver, tocar y probar a fondo el Toyota GR Supra, la nueva generación del mítico deportivo. Por si esto fuera poco, pronto se descubrirá el nuevo Toyota GT86, aunque parece ser que cambiará su nombre a GR86. ¿Qué pasa con el Celica?

El Toyota Celica abandonó el mercado hace años. Fue un coupé económico muy exitoso, pero este tipo de vehículos ya no era tan buscando por los clientes por varios motivos: incomodidad, consumo de combustible, poca practicidad y el cambio de tendencia de los consumidores. Antes molaban los deportivos, ahora si no tienes un SUV…

Sea como fuere, se ha filtrado un registro de patente por el que la compañía japonesa renueva la denominación Celica según Carscoops. Sinceramente, cuesta creer que exista un hueco rentable como para resurgir de nuevo este modelo por parte de la firma nipona.

Como coupé deportivo pronto estará el GR86 de propulsión trasera y más de 200 CV. De todos modos, no nos importaría volver a verlo en acción. Es más, aun sabiendo que las posibilidades de quemarse serían prácticamente nulas, nadie pondría la mano en el fuego negando una resurrección del Célica vistos los últimos pasos de Toyota en deportividad.

Probablemente, este registro sea simplemente una forma de reservarse la denominación y derechos del nombre del modelo para unos años más. Otra alternativa sería que la marca automovilística quisiera reutilizar esta denominación en otro producto, pero fuera de la deportividad. Algunos ejemplos son Ford y el nuevo Puma, o el Mustang Mach-e (eléctrico), así como el Mitsubishi Eclipse Cross…

No estaría nada mal ver un Toyota Celica como el de antaño, pero si no es así, crucemos los dedos para que no utilicen el tirón comercial para dárselo a cualquier estilo que no esté cerca de la deportividad que debería representar.