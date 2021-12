Toyota Yaris MY22: Aquí las principales novedades para el 2022

El Toyota Yaris recibe una ligera actualización de cara al año 2022. No podemos decir que se trate de un restyling, pues los cambios son mínimos y llegan a pequeños apartados del coche. Lo que sí tenemos claro es que el Yaris va a seguir dando que hablar durante mucho tiempo, pues sigue siendo uno de los pocos coches híbridos del segmento B.

Empezando por el exterior, el principal detalle a destacar es que la paleta de colores se actualiza y ahora incorpora el llamativo Naranja Kaji, tonalidad estrenada hace un par de años por el Toyota C-HR en su restyling.

Si nos fijamos en la tecnología, el Yaris 2022 recibe el actualizado sistema multimedia Toyota Smart Connect, que es más potente y rápido en su funcionamiento y que ofrece a los clientes una conectividad total con móviles. La pantalla es de 9 pulgadas y cuenta con tarjeta de datos propia. A esto hay que añadir que ofrece Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

Así, el conductor podrá viajar cómodamente gracias a un avanzado sistema de navegación con actualizaciones de mapas desde la nube, información de tráfico y alertas en tiempo real.

A nivel de seguridad, el Toyota Yaris Electric Hybrid lleva de serie sistema precolisión con detección de vehículos, detección de peatones y ciclistas, detección de obstáculos en intersecciones y asistencia a la dirección de emergencia. También control de crucero adaptativo inteligente, reconocimiento de señales, luces largas automáticas y aviso de cambio de carril con asistente activo y sistema de mantenimiento de la trayectoria.

La gama 2022 del Toyota Yaris se articula en cuatro niveles de equipamiento, que son Business Plus, Active Tech, Style y Style Plus, ordenados de menor a mayor equipamiento. Como ya imaginarás, el Business Plus tiene un claro enfoque a clientes de flotas. Salvo éste, el resto de acabados mejora su equipamiento ligeramente respecto a las variantes anteriores.

Por mencionar los precios, el Yaris 2022 ya está disponible en los concesionarios oficiales de Toyota desde 18.950 euros sin financiación, o por 150 euros al mes con el plan Toyota Easy Plus.

Fuente – Toyota