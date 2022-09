¡Trampa! El Volvo XC90 no debutará en días, pero habrá sorpresas

Volvo sabe de la importancia del futuro XC90 y de ahí que juegue con nosotros y su debut. Quizá no lo sabías o lo habías olvidado, pero este SUV fue el que la sacó del pozo hace años. Y aunque ya no vende tanto como si lo hacen sus rivales, su capacidad de representación está fuera de toda duda. Baste el hecho de que ha desplazado al ya mítico S90 como buque insignia de la firma y no solo eso, será el que cargue el peso de la electrificación.

Aquí está el quid de la cuestión, pues no sabemos qué pasará con el futuro Volvo XC90. En su día el CEO de la firma sueca dijo que, además de crecer y ofrecer un nivel tecnológico superior, cambiaría de nombre. Ahora ya no sería XC90, a secas, pues empezaría por la letra E. Y así hasta el día de hoy pues no han explicado bien cómo será su evolución pero parece que todo terminará muy pronto. El nuevo XC90 o Embla, o como sea, debutará muy pronto…

Todo apuntaba a que el nuevo Volvo XC90 debutaría el día 21 de septiembre… pero él llegará antes de final de año…

Una de las últimas veces que hablamos del nuevo Volvo XC90 fue a raíz de la filtración de su patente. Entonces el revuelo fue tal que los rumores se dividieron en dos variantes. Los había que «juraban» que era un profundo restyling con el alargar el ciclo vital del actual XC90. Luego, estaban los que «juraban» que se trataba del Embla es decir la versión eléctrica del SUV sueco. Y lo peor de todo es que unos y otros podrían tener razón porque son lógicos…

Hasta ahora, ya que Volvo ha publicado una nota de prensa para anunciar que el día 21 de septiembre llegará una nueva era para la seguridad y para Volvo Cars. Pero más allá de quedarnos con el titular de este documento la casa sueca va más allá y también da pistas de lo que vendrá antes de que acabe al año. Según escriben…

«Más adelante este año, revelaremos nuestro nuevo SUV insignia totalmente eléctrico. Nacido eléctrico y definido por software, es una demostración de nuestro futuro y marca el comienzo de una nueva era para la seguridad y la empresa»

Por tanto, queda claro que lo que veremos el próximo día 21 de septiembre no será al sucesor del Volvo XC90. Es más, si volvemos a la nota de prensa podemos leer que…

«Antes de mostrarle el automóvil a finales de este año, Jim Rowan presentará nuestra visión del futuro de la seguridad y Volvo Cars, y ofrecerá un primer vistazo de algunas de las nuevas tecnologías que vienen de serie en nuestro próximo SUV totalmente eléctrico. Incluirá funciones innovadoras diseñadas para aumentar su seguridad y la de quienes lo rodean»

De ahí que el teaser que acompaña a la nota de prensa sea tan «simple». Con todo, el discurso de apertura del evento se titula «Seguridad en mente» y deja muy clara la intención de Volvo. Otra cosa es que entre diapositiva y diapositiva se les escape alguna imagen. Estaremos muy pendientes…

