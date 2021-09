Un Bentley Continental GT PHEV estaría en camino ¿Te gusta la idea…?

Hace una década la electrificación del sector del automóvil se veía como algo lejano y dudoso. Pero eso, a día de hoy, ya no es así, sobre todo teniendo en cuenta que las grandes urbes están cerrando gran parte de sus carreteras al tráfico. Así es que como dice el refrán «renovarse o morir». De ahí que firmas nobles como Ferrari, Bentley o Rolls Royce hayan tenido que abrazar este nuevo paradigma. Eso sí, siempre bajo su propio punto de vista.

Una de las firmas que más nos ha sorprendido, por su capacidad de adaptación, es Bentley. El primer modelo de su gama que se sumó a esta «moda» fue el Bentayga. Poco después llegó el Flying Spur PHEV, marcando un punto de inflexión en la tradición de la firma en el segmento de las berlinas. Pues bien, sus responsables estarían pensando en lanzar un nuevo modelo. Se especula con un nuevo Bentley Continental GT PHEV ¿Serán ciertos los rumores?

El hipotético Bentley Continental GT PHEV podría usar el tren motriz del Flying Spur PHEV…

Al parecer, Matthias Rabe, jefe de ingeniería de Bentley, habría hablado con Autocar sobre la posibilidad de que este modelo vea la luz. Las razones para dar este paso tendían que ver más con la necesidad de sortear los problemas que las ciudades están poniendo a los vehículos de combustión interna. Amén de que los clientes parece que se estarían interesando por un deportivo movido por una mecánica de este tipo. Claro que habría un problema…

Rabe se habría mostrado reticente a explicar cuáles son los planes «exactos» que tendrían para este Continental GT PHEV. Así es que teniendo en cuenta las dudas, no es extraño que los rumores hayan salido a la palestra para dar una posible razón. Primero, que podría usar el tren motriz híbrido PHEV del Bentayga o que, en segundo lugar haga lo propio con el del reciente Flying Spur. Y parece que tienen muy claro cuál elegirán…

Artículo relacionado: Bentley Flying Spur Hybrid: Los ricos también pueden ser «eco friendly»

Al parecer, podrían elegir la configuración del Flying Spur PHEV. El motivo es muy sencillo: ofrece mayor potencia y prestaciones que el del Bentayga. No es extraño, porque combina un bloque 2.9 V6 Biturbo con un motor eléctrico intercalado entre el motor y la caja de cambios de doble embrague y 8 relaciones. De ahí que su potencia alcance los 399 kW y los 726 Nm de par. Eso sí, también existe la opción del banco de órganos de VAG.

Por ahora no hay un plan definido para el Continental GT PHEV, pero todo apunta a que esta versión llegará más pronto que tarde. No debemos olvidar que la firma inglesa lanzará al mercado su primer modelo cien por cien eléctrico en 2025. Será un SUV, pero tras él llegarán más modelos de segmentos diferentes. En todo caso, si quieren ser neutros en emisiones para 2030 no les queda más remedio que seguir este camino. Paciencia pues…

Fuente – Autocar