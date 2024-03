Un posible Audi Q3 e-tron podría llegar en 2027 ¿Será cierto?

No hay duda de que los Audi A1 y Q2 no han sido el éxito de ventas que la firma de Ingolstadt esperaba. Cierto es que la primera generación de su utilitario tuvo gran repercusión pero con la segunda generación no ha sido lo mismo. Con el B-SUV ha pasado, poco más o menos, lo mismo pues al estar posicionado tan cerca del Q3 se lo ha «comido». El caso es que Audi está reorganizando su gama y en ella podría caber un posible Audi Q3 e-tron.

Como bien sabéis la casa de los cuatro aros está trabajando mucho para electrificar su oferta. Hace nada ha visto la luz un nuevo Q6 e-tron que se ha presentado ante nosotros como un portento tecnológico. Pues aprovechando su tecnología el equipo de ingenieros del Grupo Volkswagen podría estar ideando una serie de modelos más pequeños. Y en esta gama podría tener cabida el posible Q3 e-tron para acompañar al compacto A3 y matar a los A1 y Q2.

Este Audi Q3 e-tron sería un «concepto de vehículo independiente único y maravilloso»

Como hemos indicado hace unos días ha visto la luz el nuevo Audi Q6 e-tron. En el evento de presentación había un elevado número de medios especializados de todo el mundo. Y entonces, en ese entorno tan proclive para contar las cosas, uno de los responsables de Audi dijo que trabajan en un modelo más pequeño que el Q4 e-tron. Según explicó Gernot Döllner será un «concepto de vehículo independiente único y maravilloso».

Sus palabras a Autocar fueron las siguientes…

«Será un modelo eléctrico adicional debajo del Q4 E-tron. Un concepto de vehículo independiente maravilloso y único, producido en Ingolstadt y será algo que todos esperamos con ansias»

Además, Döllner indicó que no será un modelo para sustituir genuinamente a los A1 y Q2. En esencia…

«Este no es un coche de cuatro metros. No soy tan dogmático. No tendremos un sucesor para el A1 o el Q2, ni un sucesor directo. Pero con el modelo por debajo del Q4 en el segmento A3, ese será definitivamente nuestro coche de entrada»

Artículo relacionado: Audi Q2: El B-SUV de Audi estrena infotainment y virtual cockpit…

Teniendo en cuenta del trabajo que están llevando a cabo en Audi podríamos esperar un mini Q4 o Q6 e-tron. En sí sería un modelo de diseño sencillo que no perdería la esencia de la marca. La duda está en si tendrá un tamaño más cercano a los 4 metros o si estaría más cerca de los 4,5 metros y si fuera así podría pisar al actual Q3. Pero quizás ahí esté la clave ya que podríamos estar ante la versión eléctrica del modelo más vendido de la casa alemana.

Debería llegar en algún punto del año 2027 y lo haría con un precio equilibrado para ser un éxito… no como los A1 y Q2…

Y hasta aquí podemos leer ya que los responsables de Audi sólo han indicado que han acelerado el desarrollo de este modelo. Debería llegar en algún punto de 2027 para ser fabricado en Ingolstadt sobre una plataforma sin definir aún. No obstante hay quien apunta a que sería sobre una variación de la MEB y otros a que sería sobre la PPE que ha debutado en el Q6 convenientemente actualizada. En cuanto al nombre, podría ser Q2 e-tron aunque aún está en el aire ya que este modelo no reemplazaría al Q2 térmico y quizá podría confundir…

Fuente – Autocar