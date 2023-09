Un problema preocupante: así roban cables carga coche eléctrico

El cable de carga de nuestro coche eléctrico va más allá de su uso a la hora de recargar el vehículo. Esta es una situación que no era tan común, pero de la que ahora se ha vuelto con una peligrosidad mayor. Tanto es así que es una de las principales atenciones que tienen las aseguradoras a modo de coberturas en las pólizas del coche eléctrico.

Y es que este cable es esencial para mantener tu coche eléctrico a punto. Por eso, si te lo roban, estas tienen a bien indemnizarte para que puedas seguir disfrutando sin problemas de tu coche. Ahora bien; ¿cuál es el motivo por el que roban cada vez más el cable de carga de nuestro coche eléctrico?

Los ladrones recurren al robo del cable de carga del coche eléctrico

En los últimos meses se han disparado las matriculaciones de vehículos electrificados hasta el punto de que en el último trimestre se vendieron un 63,45% más de coches electrificados respecto al mismo periodo del año anterior, según el informe de matriculaciones de la asociación de fabricantes de automóviles (ANFAC).

Es importante considerar que todo se cuida al detalle, especialmente a la hora de cargar este tipo de coche electrificado. Uno de estos aspectos se profundiza bien con lo que es el momento de su recarga. O mejor dicho; a la hora de tener todo en perfecto estado y condiciones. Y esto es lo que aprovechan los que se dedican a la sustracción de cables.