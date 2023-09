Un Toyota Century SUV Cabrio podría ser realidad ¿Tendría éxito?

El Toyota Century SUV marcará un antes y un después para el sector del automóvil. Para poneros en situación, es uno de los SUV´s generalistas más exclusivos y minoritarios del momento. Pero hay más ya que está muy por encima de la gama que ofrece Lexus y ojo, esta es la firma premium del fabricante nipón. Con todo, el debut de este modelo no llega solo. Y no porque los directivos de la marca hayan mostrado otra primicia, sino más bien por lo que ocultan.

Últimamente Toyota está jugando al despiste con los medios y sus primicias. Si haces un poco de memoria, en la presentación oficial del nuevo Land Cruiser publicaron un teaser que dejaba al descubierto cuáles serían los dos nuevos modelos en los que estarían trabajando. Uno podría ser el relevo del FJ Cruiser y el otro el bZ5X eléctrico que han anunciado. Pues bien, ahora se podría decir que un Toyota Century SUV Cabrio estaría en camino. ¿No?



El Toyota Century SUV Cabrio no sería el primer SUV cabrio de la historia…

Si te fijas bien, en la imagen superior tienes dos Century SUV. Por una parte está el «normal» y por otro el GRMN de diseño deportivo que podría llegar al mercado más adelante. Pues bien, justo encima de la cabeza del «maestro de ceremonias» tienes el Century SUV Cabrio en versión «teaser». Y podemos decir que es una imagen que se ve claramente por lo que no han querido jugar al despiste dejando a la vista todas las posibilidades «de juego»…

En ella se ve de perfil a este hipotético Century SUV Cabrio con sus cuatro puertas. A diferencia de lo que se podría pensar, su carrocería no perdería las dos puertas traseras por lo que los refuerzos del chasis y pilares «B» no serían nimios. Sobre todo porque tendrían que recibir unos refuerzos especiales para mantener una rigidez elevada a flexión y torsión. Por último, en la tapa del maletero se ve una cubierta para alojar la capota que sería de lona.