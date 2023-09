Una Isuzu D-MAX EV estaría en camino ¿Sabes cuándo llegaría?

La electrificación del sector del automóvil ha marcado un nuevo punto de inflexión. Las marcas se han tenido que espabilar para crear esta nueva tecnología a toda prisa pues el estado de la técnica lo ha permitido pero no a la velocidad que hubiera sido idónea. Sobre todo porque las casas más consolidadas han subestimado su potencial y ahora se han visto superadas por las chinas e incluso la yanqui Tesla. Y luego están las niponas que van a su rollo…

Una de las firmas que más presencia tiene en la región ASEA es Isuzu. Y no solo por los modelos que tiene allí a la venta (que son pocos) sino más bien por su amplia oferta de camiones y, sobre todo, motores diésel. Pero con la electrificación del sector del automóvil han tenido que cambiar sus planes. De hecho, el Isuzu D-MAX EV está en camino para completar la gama D-MAX tal como han anunciado algunos responsables de la marca. Atento.

La Isuzu D-MAX EV ya estaría en desarrollo y llegaría en 2025…

Como ya sabes la actual entrega del Isuzu D-MAX térmico debutó en el año 2019 y hoy por hoy lleva cuatro años a la venta. En este tiempo las unidades que se han vendido en Europa y España son las menos pero en su región y la zona ASEAN es un auténtico best seller. Con todo, la versión cien por cien eléctrica que está en camino aún no se sabe muy bien cómo será pues su lanzamiento comercial debería coincidir con la llegada de la nueva generación.

Si haces un poco de memoria recordarás que Isuzu anunció planes para desarrollar una gama de modelos cien por cien eléctricos y neutros en carbono. Esto fue en el año 2021 pero a día de hoy están más centrados en el segmento de los camiones pues se trata de su principal negocio. De hecho, su primer camión eléctrico está a punto de llegar al mercado y tras él deberían llegar un par de ellos más. Ya, más tarde se prevé nazca el D-MAX EV.