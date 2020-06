Valtteri Bottas: el mercado de pilotos podría moverse nuevamente

El piloto finés podría ser la nueva ficha que se mueva y deje temblando el mercado de pilotos para F1 2021. Cuando ya parecía que todo se iba a estabilizar y que lo único que faltaba era conocer quién ocuparía el asiento de Renault, ahora las dudas sobre la continuidad de Valtteri Bottas en el equipo de la estrella pone todo patas arriba. Según algunas fuentes, Valtteri Bottas podría terminar ocupando el puesto dejado por Ricciardo en Renault.

De ser así, la incógnita sobre el asiento de Renault se despejaría, y esos rumores sobre la llegada de Fernando Alonso al equipo galo se apaciguarían. No obstante, aún no hay nada claro, y parece que Valtteri Bottas podría estar también en conversaciones con Red Bull, lo que seguiría dejando la puerta abierta del asiento de Renault y uno libre en Mercedes que sería muy codiciado. El propio Bernie Ecclestone dijo que a Sebastian Vettel le gustaría ocuparlo, pero no estoy muy seguro de esa afirmación…

Parece que aún no está todo el mercado de pilotos asentado y las alineaciones podrían seguir bailando para 2021. Esto, aunque aún no está confirmado de forma oficial, tiene una base, ya que Mercedes no tiene cerrada su alineación de pilotos para la próxima temporada. Parece que la renovación de Lewis Hamilton está asegurada, pero no la de Valtteri Bottas.

Desde Alemania aseguran que Daimler tiene interés en que su matriz Mercedes contrate a Sebastian Vettel, pero eso sería casi un suicidio para el alemán, que no solo estaría comparándose con un novato que ya se lo puso complicadísimo, sino que se vería muy afectado por su comparación con Lewis Hamilton. No creo que a Vettel le guste eso, que podría ser ya el remate para su reputación después de todo lo ocurrido hasta el momento.

Por el momento, solo son rumores, pero cuando el río suena, agua lleva… Ya hemos visto lo sucedido con los rumores de Sainz-Ferrari.