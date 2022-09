Volkswagen Arteon: Podría despedirse de los EEUU muy pronto…

La estrategia de Volkswagen en Estados Unidos sigue sin dar sus frutos. La casa de Wolfsburgo lleva unos años intentando recuperar el terreno que perdió a causa de las emisiones de sus motores diésel. Con todo, antes no le iba mucho mejor, pero al menos su popularidad no era tan baja. El mejor ejemplo de que los clientes aún no se fían y le dan su apoyo está en el hecho de que han tenido que reestructurar casi toda su gama. Y planear con prisas.

Una de las estrategias que han puesto sobre la mesa es la creación de la submarca Scout. Amén de dar prioridad absoluta al lanzamiento de la gama eléctrica que están creando en estos momentos. Uno de los modelos que les debe devolver la credibilidad es el ID. Aero del que ya te hemos hablado en alguna ocasión. Sin embargo, el lanzamiento de este modelo parece que va a eclipsar a otro que, para su desgracia, tampoco ha cuajado: el Volkswagen Arteon.

El Volkswagen Arteon dejaría EEUU en 2024 y sería reemplazado por el ID. Aero…

Como sabéis, el Volkswagen Arteon nació para dar relevo al Passat CC. Su debut oficial tuvo lugar en el mes de marzo de 2017 en el Salón del Automóvil de Ginebra. En un primer momento el impacto fue positivo y parecía que iba a triunfar con un elevado número de ventas. Sin embargo, cuando las primeras unidades llegaron al mercado, las expectativas de la marca jamás se cumplieron. La prueba está en que con el restyling llegó el Shooting Brake.

Y a pesar de la mejora de calidad y la adición de una carrocería más versátil, el público sigue sin aceptarlo. Esto pasa en Europa, pero su situación en EEUU es peor y de hecho, en Volkswagen, ya estarían pensando en darle una salida digna del mercado. Según varias fuentes, entre las que está Automotive News, la casa bávara ya habría decidido que para el año 2024 abandonará su catálogo de forma definitiva. Y su relevo ya estaría pensado…

Para potenciar su imagen, de firma limpia y sostenible, Volkswagen habría decidido que el relevo del Arteon será el ID. Aero. Por ahora los datos que tenemos de él son una incógnita, aunque podría ser una alternativa más lógica y quizá exitosa (al menos a nivel de rentabilidad). La razón es que medirá casi 5 metros de longitud y su batería de ion litio tendrá una autonomía de hasta 620 kilómetros. Y no solo eso, se venderá como berlina premium.

Con todo, habrá que esperar a que Volkswagen se pronuncie de forma oficial, pero todo apunta a que al Arteon le quedan los días contados en EEUU. Y no solo en este país, aún está en el aire si habrá una nueva generación para Europa. En todo caso, el próximo Passat se venderá con carrocería familiar y quizá un nuevo Arteon pueda ser la opción para los que busquen un modelo más dinámico.

