Volkswagen Golf MK9: Todavía está en el aire ¿Sabes la razón…?

El Volkswagen Golf es el compacto en el que todos los fabricantes han mirado alguna vez para crear sus modelos. Y su fama no se debe a suerte, aunque también es cierto que con el paso de los años sus rivales no se lo han puesto muy fácil. La prueba está en que su historia es igualada, sino superada, por los Toyota Corolla y Honda Civic. Con todo, sea como fuere estamos ante un peso pesado que, para su desgracia, no se escapa del envite de los SUV´s.

La octava generación del Volkswagen Golf vio como llegaba a la gama un rival muy duro y peligroso: el T-Roc. Y aunque su reinado parecía no peligrar se han confirmado los peores presagios: el SUV vende más que él. Así es que era cuestión de tiempo que su continuidad en la gama se pusiera en duda y no solo por sus ventas. La electrificación, las normativas de emisiones y la familia ID se han interpuesto en su camino hacia el futuro. Y la cosa no pinta bien…

El Volkswagen Golf MK9 podría no llegar debido al alto coste de su desarrollo técnico…

Según recogen varias fuentes, entre las que está Welt, el máximo responsable de la firma bávara estaría meditando la hoja de ruta a seguir con el futuro Golf. Al parecer, Thomas Schäfer, estarían estudiando el desarrollo técnico de la que sería la novena generación. Y os preguntaréis ¿Cuál es la razón para que un mito como el hatchback bávaro esté en el limbo? Pues muy sencillo: los costes de desarrollo se han incrementado para los modelos térmicos.

Esto se debe a que las normativas de emisiones son cada vez más restrictivas y en breve entrará en vigor la Euro 7. Y al ser compleja de cumplir, las motorizaciones térmicas deben evolucionar mucho suponiendo un elevado coste. De hecho, según Schäfer los vehículos verán crecer sus tarifas entre 3 y 5 mil euros con respecto a las mismas versiones de normativas anteriores, como la Euro 6D. Aún así, aún podría haber una solución intermedia…

Artículo relacionado: Prueba Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI 245 CV DSG 7v (con vídeo)

Según Volkswagen, ya están trabajando en un restyling de mitad de ciclo comercial. Si todo va según lo han previsto verá la luz entre 2023 o 2024 y será tan profundo como para pulir todos sus fallos y mantenerlo fresco. Y no solo eso, servirá de base para estudiar la viabilidad del proyecto que debería resultar en se relevo generacional. Por último, indican desde la marca que se han dado un plazo de 12 meses para dar una respuesta y resolverlo todo.

Esperemos que la respuesta sea afirmativa, aunque todo apunta a que podría no ser así. Si se cumple el planning de lanzamientos de Volkswagen el Golf MK9 debería llegar en 2027 justo en la frontera con la última hornada de vehículos térmicos que se podrán vender. Sí, porque en 2035 los eléctricos tomarán su lugar y puede que muchos de los países de la Unión Europea se adelanten, haciendo inviable su venta y su rentabilidad… Paciencia…

Fuente – Welt