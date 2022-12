Volkswagen ID.3: El restyling «segunda generación» llega en 2023

Cuando el Grupo Volkswagen anunció al Volkswagen ID.3 pensaban que su éxito sería mayor. Pero el plan no estaba todo lo maduro para tal fin y sino no hay más que ver las listas de ventas de todos aquellos países que lo han acogido. Las razones para tal fiasco son muchas y variadas pero hay varias notables: una calidad que está lejos de los estándares a los que nos tenían acostumbrados o una línea que no acababa de cuajar en los cuatro costados.

Los fallos de software también han estado presentes aunque con el tiempo los han ido solucionando (más o menos). Teniendo en cuenta toda esta unión de problemas y complicaciones el Volkswagen ID.3 sufrirá pronto un profundo restyling. Con él la marca quiere hacernos olvidar su primera incursión comercial para mostrar que es solvente y que puede ser la referencia. Y estos teasers que han publicado son la prueba de tan alta ambición…

El restyling del Volkswagen ID.3 debutará en primavera de 2023 pero la marca ya lo “vende” como una segunda generación…

Lo primero a indicar es que Volkswagen anuncia que este renovado ID.3 será de segunda generación. El problema es que no hay más que ver los teasers para darse cuenta de que el diseño es prácticamente calcado. Así, de un vistazo se aprecia que las ópticas cambian ligeramente junto a los paragolpes y llantas de aleación. El interior será otro de los apartados que también mejorará y no solo porque ha de ofrecer una calidad más elevada…

Al margen de detalles de acabado y plásticos “del chino”, Volkswagen anuncia más tecnología. En primer lugar la pantalla central táctil pasa a ser de 12 pulgadas y cobrar vida a través de la última generación de software. Además para solucionar los problemas “técnicos” contará con actualizaciones de software vía OTA que le ayudarán a estar al día. También modificarán ligeramente el diseño del salpicadero o añadirán un suelo móvil para el maletero.

Artículo relacionado: Prueba Volkswagen ID.3 1St Edition 204 CV

La experiencia de uso también anuncian que será más intuitiva. Según anuncian mejorarán el sistema Plug & Charge y el planificador inteligente de rutas. Respecto al apartado de ayudas activas a la conducción no faltan el nuevo Travel Assist con Swarm Data (en opción) y el Park Assist Plus con función memoria. En resumen: “Volkswagen ha escuchado a sus clientes e implementado muchas de sus sugerencias” aunque aún hay que esperar para conocerlas.

La razón: el debut del renovado Volkswagen ID.3 no tendrá lugar hasta la próxima primavera. Ya sabes que no es una nueva generación, pero ellos lo venden así y quizás nos llevemos una sorpresa. La más agradable sería ver que los frenos de tambor han desaparecido por unos de disco. Ah, anuncian que por la lista de pedidos acumulados las entregas del Volkswagen ID.3 actualizado no comenzarán hasta el cuarto trimestre del año 2023…

Fuente – Volkswagen