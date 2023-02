Volkswagen ID.4: A revisión por un fallo en la unidad de control…

El Grupo Volkswagen parece que, al menos a simple vista, no está teniendo mucha suerte con sus eléctricos. Cierto es que las ventas que están cosechando no son del todo malas, pero tampoco son las que ellos habían estimado. Todo su plan gira en torno a la familia ID pero ni el ID.3 ni el ID.4 están teniendo una vida comercial tranquila. Sí, porque los fallos de diseño les han seguido desde que nacieron y el Volkswagen ID.4 ha estrenado 2023 con mala pata…

Como bien sabes, el Volkswagen ID.4 es el SUV compacto derivado del ID.3. Nació para «comerse» a todo el que quisiera atreverse a entrar en el segmento C-SUV eléctrico pero parece que se ha quedado en las ganas. Y no solo eso, en EEUU o China la competencia es tan dura que le está costando brillar. Pues bien, ahora llegan los de la NHTSA y anuncian un otro problema técnico que, ahora sí, podría ser un «dolor» para la marca. ¿Sabes cuál es…?

La unidad de control de gestión de la batería del Volkswagen ID.4 puede desactivarse y hacer que se detenga en la carretera…

Según la nota de prensa oficial publicada por Volkswagen Group of America, el problema detectado en el ID.4 es el siguiente…

«El módulo de control de administración de la batería de alto voltaje (HV) puede restablecerse o, en raras ocasiones, el inversor de pulso puede desactivarse mientras conduce. Si el módulo de control de gestión de la batería HV se reinicia durante la conducción, el motor eléctrico del vehículo no recibirá energía durante el reinicio. Esto puede conducir a una pérdida de propulsión sin previo aviso y puede aumentar el riesgo de un choque»

Como precaución, indican a los clientes que hayan comprado una unidad de este modelo que estén atentos a…

«Cuando ocurre esta situación, el conductor recibirá una advertencia inmediata en el grupo de instrumentos. Se recomienda a los clientes que experimenten esta situación que se comuniquen con su distribuidor Volkswagen autorizado sin demora para programar una cita y hacer que diagnostiquen o reparen el vehículo»

Aún así, en el informe publicado hay un pequeño «problema». Por ahora Volkswagen no tiene una reparación con la que subsanar este fallo técnico que, por el momento, no ha supuesto vidas o accidentados. Lo que hacen es remitir a los clientes a la red oficial de talleres en EEUU (por ahora no sabemos si este fallo afectará a las unidades que se han vendido en Europa) para que sean informados de si su vehículo está, o no, entre los afectados por el fallo.

Según explica la NHTSA en su web oficial, el número potencial de unidades afectadas sería de 20.904. Y no solo eso, indican que las cartas de aviso para subsanar este problema no serán enviadas hasta el próximo 31 de marzo de este año. Y hasta aquí podemos leer aunque debemos indicar que las unidades afectadas fueron fabricados entre el 26 de mayo de 2020 y el 20 de enero de 2022. Habrá que ser pacientes para conocer la solución…

