Volkswagen ID. Aero Concept: La berlina que ¿Electrificará al pueblo…?

Poco a poco el Grupo Volkswagen, y todas las marcas que orbitan en torno a él, van ultimando el desarrollo de sus nuevos modelos eléctricos. Tomando como punto de partida la plataforma MEB todas y cada una han buscado su hueco a base de diseño. Sin embargo, todas no van al mismo ritmo, ya que este privilegio ha recaído en exclusiva a la firma que da nombre a uno de los fabricantes de coches más importantes de la industria y del globo: Volkswagen.

A lo largo de estos años la casa de Wolkswurg ha trabajado duro para crear la familia ID. El ID.3 fue el primero en ver la luz y tras él han llegado los todo caminos ID.4 e ID.5 con sus respectivas derivaciones. Pues bien, ahora toca el turno de adentrarse en otro segmento del mercado: el de las berlinas. Para ello debuta en sociedad el Volkswagen ID. Aero Concept como versión evolucionada del ID. Space Vizzion que os presentamos en 2019. ¿Qué te parece?

Por ahora, los datos técnicos del Volkswagen ID. Aero Concept son una incógnita…

[embedded content]

Como puedes ver, y queda patente, en las imágenes, el diseño del Volkswagen ID. Aero Concept es fluido. El dato que mejor representa este adjetivo es 0,23 C x y corresponde al coeficiente de resistencia aerodinámica que han alcanzado en su carrocería. Con todo no podemos disociarlo del resto de sus hermanos de gama ID pues no hay más que ver el diseño de sus ópticas, el paragolpes, las tomas de aire o las llantas de aleación de 22 pulgadas.

Según Volkswagen el ID. Aero Concept acaricia los 5 metros de longitud. Por tanto, no es una berlina media de segmento D, sino más bien se ubica entre el E o F. De ahí que como hemos leído en la nota de prensa oficial de la marca será el futuro buque insignia de la gama ID, superando incluso al ID.6 que se venderá en exclusiva en el mercado chino. Y aquí es donde surge uno de los rumores asociados, podría llamarse al final ¿Volkswagen ID.7?

Respecto a su técnica poco que decir pues se sustenta sobre la moderna y flexible base MEB. Gracias a ella está dotado de una potente batería de ion litio con 77 kWh de capacidad energética neta. Según dice Volkswagen, gracias a la batería y a la aerodinámica, el ID. Aero Concept alcanza una autonomía de hasta 620 kilómetros según el protocolo de homologación WLTP. Dato que será más optimista en China y Estados Unidos.

Con todo, el debut de la versión definitiva del ID. Aero Concept tendrá lugar en el segundo semestre del próximo año. Primero lo conocerán en China y después hará lo mismo en Europa y EEUU. El objetivo es que en el país asiático se venderá en dos versiones: uno para FAW-Volkswagen y otro para SAIC-Volkswagen. Hasta que llegue el momento habrá muchas preguntas, pero seguro que los datos llegarán antes…

Fuente – Volkswagen