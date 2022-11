Volvo EX30: Este teaser anuncia que su debut llegará para 2023…

El debut oficial del nuevo Volvo EX90 marca un punto de inflexión para la casa sueca. No es el primer vehículo eléctrico que lanza al mercado, pero sí es el mejor tecnológicamente hablando. De hecho, su potencia y nivel de desarrollo y capacidad de batería lo sitúan como la referencia entre los SUV´s premium eléctricos que hay a la venta a día de hoy. Pero más allá de él, los responsables de la firma quieren crear una familia de eléctricos “Top”.

Si haces un poco de memoria recordarás que Volvo quiere ser cien por cien eléctrica de cara al año 2030. Y si quiere cumplir con su plan tiene por delante mucho trabajo para cumplir con el calendario previsto. Sus pasos son conocidos por todos, pero en estos días nos han sorprendido con la publicación de un teaser “raro”. En él aparecen el año “2023” y dos modelos de “culo” que han desatado la locura ya que el pequeño podría ser el Volvo EX30…

El Volvo EX30, que según varias fuentes también podría llamarse EX20 o EX40, podría debutar oficialmente en 2023…

Quizá, al saber esto, os de vueltas en la cabeza esta cuestión ¿Cómo es que se trata del Volvo EX30? Las fuentes apuntan a que de los dos modelos el más pequeño es él y, además, hay una serie de indicios que lo dan por hecho. No obstante, y aunque parece confirmarse la teoría, hay algunos cabos sueltos que no podemos pasar por alto. El primero y más evidente tiene que ver con su tamaño: el teaser muestra dos coches similares pero no su segmento…

Esto nos hace dudar de que se trate del EX30 pues podría ser un EX40 e incluso un EX60. Esta duda no surge de la nada pues si vamos a la base de datos de la European Union Intellectual Property Office (EUIPO) sale a la luz que Volvo ha solicitado la protección legal de varios nombres. Entre ellos tenemos EX30, EX40, EX60, EX90, EXC40, EXC60 y EXC90. En ningún sitio figura EX20 (como dicen varios rumores) y sólo han usado EX90.

Por tanto ¿Quién no nos dice que este segundo modelo del teaser no podría ser cualquiera de ellos? En segundo lugar su silueta es similar pero el más pequeño parece adoptar una caída del techo de estilo más coupé. Aún así el estilo de sus ópticas traseras parece idéntico, aunque con alguna novedad en el segundo. Respecto a su técnica hay dudas varias, como que por ejemplo use la plataforma CMA o la Sustainable Experience Architecture (SEA)…

Con todo, parece más que evidente que este hipotético Volvo EX30 debutará en 2023. De hecho Hakan Samuelsson ha confirmado que…

“Hemos dicho que el próximo automóvil eléctrico nuevo es realmente el sucesor de nuestro buque insignia SUV, después de eso habrá un SUV más pequeño, y de eso estamos hablando aquí. Es muy probable que se fabrique en China, sí”

Por tanto, parece confirmarse que será el hermanito del Smart #1 y que tendrá tamaño contenido pero ¿Cómo? Ya lo veremos…

