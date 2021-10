Volvo XC40 Recharge: Ya está disponible en España y con estos precios

El Volvo XC40 Recharge es el primer vehículo eléctrico que pone a la venta la firma sueca. Con él dan el primer paso para que toda su gama sea ecológica y cero emisiones, aunque las versiones híbridas ya formaban parte de su portfolio desde hacía unos años. Sin embargo, el desarrollo y puesta a punto ha sido muy medido, y la respuesta la tenéis en la prueba que mi compañero Diego Ávila hizo hace un tiempo. Está a la altura de sus rivales…

Sí, porque el XC40 Recharge pondrá contra las cuerdas a los Audi Q3, BMW X1 y Mercedes-EQA. Ya no porque se inscriba en su mismo segmento del mercado, sino porque cuenta con argumentos técnicos de peso. Uno de los más destacables tiene que ver con la potencia de su tren motriz y las prestaciones que eroga. Ahora, cuando a la gama llega una versión «de acceso» conocemos sus precios para el mercado español. Y sí, son de SUV premium.

El Volvo XC40 Recharge se venderá en tres niveles de acabado…

La comercialización del Volvo XC40 Recharge, en nuestro país, girará en torno a tres posibles acabados. De menor a mayor dotación se llaman: Core, Plus y Pro. El primero, de acceso, será de serie y no supone ningún sobre coste para el tren motriz que elijamos. Para dar el salto al intermedio, Plus, debemos desembolsar 1.923 euros que, dicho sea, es poco para lo que agrega. Por último, la versión Pro es 5.713 euros más caro, aunque es el más completo.

La dotación de la versión Core según la marca es para una conducción conectada y sostenible. Partiendo de esta base, añade elementos como Chasis Touring, faros LED, control de crucero, Lane Keeping Aid, Oncoming Lane Mitigation o Road Sign Information. Por su parte, la iteración Plus suma equipos de serie y funciones de confort y control adicionales como pantalla táctil de 9 pulgadas, cockpit digital de 12 pulgadas o sensores de luz y lluvia.

En última instancia tenemos la versión Pro, la más completa y tecnológica. De hecho, Volvo la define como: El nivel de equipamiento más completo para disfrutar de la experiencia más confortable y conectada. Entre los gadgets que incluye podemos citar cámara de 360°, sistema de aparcamiento asistido, trasero y lateral, BLIS y Cross Traffic Alert o Rear Collision Warning. Con todo, la lista de opcionales está al nivel de cualquier firma premium.

Precios y versiones para España del XC40 Recharge

Teniendo en cuenta las generosas posibilidades de equipamiento del Volvo XC40 Recharge, debemos hablar de su oferta mecánica. La versión de acceso con 231 CV de potencia y tracción delantera (FWD) está disponible con los tres niveles de equipamiento. Por su parte, la más potente con 408 CV y tracción total (AWD) sólo se asocia a las dos terminaciones más completas. En ambos casos, la autonomía media estimada supera los 400 kilómetros.

Siendo así, la gama de precios que la firma sueca pide por su todo camino eléctrico nos parece justa. A ellos habría que restar los posibles descuentos que puedan estar vigentes en el momento de la compra. Por tanto, si nos acercamos a la red comercial y negociamos, podemos sacarlo más barato. En todo caso, nos parece una compra más que razonable y más si tenemos en cuenta que es eléctrico y que, ahora sí, mira de tú a tú a sus rivales bávaros.

Versión Motor Tracción Cambio Autonomía Precio Versión Motor Tracción Cambio Autonomía Precio Core Recharge 231 CV FWD Automático 422 kilómetros 43.338 € Plus Recharge 231 CV FWD Automático 421 kilómetros 45.261 € Plus Recharge 408 CV AWD Automático 416 kilómetros 52.689 € Pro Recharge 231 CV FWD Automático 417 kilómetros 49.051 € Pro Recharge 408 CV AWD Automático 414 kilómetros 56.479 €

Fuente – Volvo