Wolfgang Thundertruck: El truck eléctrico más extremo que verás en 2021

Si hay una cualidad que define, a la perfección, al sector del automóvil es la de adaptación. Es como si pudiéramos aplicarle la teoría de la evolución de las especies de Darwin. A lo largo de los sus más de cien años de vida hemos conocido propuestas y marcas para todos los gustos, pero es ahora cuando más «especímenes» variados están llegando. Esto se debe a que la electrificación permite una flexibilidad nunca conocida hasta ahora…

Uno de los últimos que verás en este 2021 es el Wolfgang Thundertruck. Como puedes ver en las fotos se trata de una especie de pick up, camión o todo terreno extremo eléctrico dispuesto para afrontar retos muy duros. Si os habéis fijado bien, esta marca no la habíamos conocido, ni mucho menos hablar de ella, hasta ahora. Pues bien, llega con ganas de demostrar que es posible diseñar y fabricar otro tipo de vehículos para el día a día cotidiano.

El Wolfgang Thundertruck ofrece hasta una versión con tracción a las ¡6 ruedas!

En primer lugar, indicar que las imágenes que veis del Wolfgang Thundertruck son meros renders hechos por ordenador. Su calidad es realmente buena, pero a falta de un prototipo que haga palpable este proyecto debemos ser cautos. Con todo, la idea que presenta esta nueva marca parece interesante, aunque queda muy limitada por su uso. Sobre todo, si nos vamos a la versión más extrema de la gama: la que cuenta con tracción a sus seis ruedas…

Si echamos un vistazo a la tabla técnica que publica Wolfgang en su web podemos decir que el Thundertruck es muy interesante. La versión 4×4 ofrece una autonomía estimada de 400 millas gracias a una batería de 180 kWh pero es el 6×6 el más capaz de todos. El alcance crece hasta las 560 millas fruto de incorporar una batería con una capacidad de 300 kWh. Por su pate, la potencia del primero es de 800 CV por los 940 CV del segundo…

Para alcanzar esta cifra recurre a un tren motriz eléctrico dual que en el primer caso permite un par motor de 1.084 Nm y 1.626,98 Nm en el segundo. Por otra parte están las prestaciones puras. La aceleración de 4×4 es de 3,5 segundos aunque no podemos comparar con el 6×6 pues este dato no lo publican. En todo caso, como hemos dicho antes, estas cifras están en papel y son muy buenas, pero hasta no verlas en un prototipo, no las podemos creer.

Habrá que ver si de cara a 2022 el proyecto avanza y anuncian cuándo llegará. Entre las curiosidades que gustaría ver llegar a la producción está la especie de paraguas solar que ayudará a cargar las baterías cuando pasemos varios días en el campo y sin enchufes cerca. Todo un desafío…

Fuente – Wolfgang