Women’s World Car of the Year: Las mujeres deciden sus premios

«Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan» es una frase hecha por Shakira que está levantando el polvo. Y aunque creamos que es nueva, la cantante colombiana no ha inventado la «rueda». Las mujeres valen para más que ser meros objetos decorativos o máquinas reproductoras y por suerte en el sector del automóvil las cosas cambian. El ritmo quizá no es el ideal, pero la existencia de los premios Women´s World Car of the Year ayudan a mucho.

Por si no lo sabías, o no habías caído en ello, las mujeres son la mitad (algo más) de la población de todo el mundo. Por tanto, son tan consumidoras de vehículos como los hombres y en muchas ocasiones su exigencia es aun mayor. De ahí que muchas marcas piensen en ellas para crear modelos específicos pero también saben reconocer que no es necesario llegar a ese punto. De ahí que entre los finalistas del premio WWCOTY haya hasta deportivos…

El Jeep Avenger es uno de los seleccionados para ganar el galardón Women’s World Car of the Year…

Al igual que ocurre con los premios World Car of the Year (WCOTY) existe una categoría de premios que dicen cuáles son los mejores modelos del mundo. La principal diferencia con sus homólogos es que las categorías como los modelos que participan son decididos por mujeres. El jurado está compuesto por 63 mueres periodistas del automóvil de 45 países de los cinco continentes que han elegido a los ganadores en base a estos criterios…

Entre los que tienen en cuenta se pueden citar: seguridad, conducción, comodidad, tecnología, diseño, eficiencia, impacto en el medio ambiente y relación calidad precio. Todas estas variables de decisión han sido validadas en las diferentes categorías en las que se divide este premio. Estas son las siguientes…

Todas ellas «entran a jugar» para tomar la decisión final. Es decir, los modelos que más abajo os presentamos son los finalistas que optan al premio Women´s World Car of the Year 2023. Según explican en la nota de prensa oficial…

«Estos seis ganadores ahora anunciados pasarán a la ronda final de evaluación para determinar el ganador del premio principal de WWCOTY. El modelo ganador del premio Women’s World Car of the Year se anunciará en el canal de YouTube a las 00:00 (hora de Nueva Zelanda) el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¡Manténganse al tanto!»

Categorías y modelos seleccionados para los premios WWCOTY…

Best Urban Model . Kia Niro

. Kia Niro Best Family SUV . Jeep Avenger

. Jeep Avenger Best Large Car . Citroën C5 X

. Citroën C5 X Best Large SUV . Nissan X-Trail

. Nissan X-Trail Best Performance . Audi RS 3

. Audi RS 3 Best 4×4 & Pick-Up. Ford Ranger

Esta es la lista finalista pero ¿No te resulta familiar en algo? Nos referimos a que la tipología de modelos que copan las categorías, en casi todos los casos, son SUV´s o derivados. El Audi RS 3 no levanta dudas y el Citroën C5 X es un crossover pero el resto son todos todo camino. En todo caso, cuatro de los modelos elegidos tienen algún tipo de electrificación. También llama la atención que el Ranger se haya impuesto a todos los todo terreno que hay en el mercado….

Con todo, no será hasta el próximo día 8 de marzo que conozcamos al ganador… ¿Alguna apuesta…?

Fuente – Women’s World Car of the Year