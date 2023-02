World Car of the Year 2023: La lista final de candidatos ya es oficial

World Car of the Year 2023: La lista final de candidatos ya...

Qué nos gusta un premio. El ser humano necesita colmar sus ansias de notoriedad y para ello se ha inventado un sin fin de galardones que van desde un sencillo acto sin más trascendencia hasta la organización de galas de copete. Uno de los que más gusta al sector del automóvil es el World Car of the Year (WCOTY) que será oficial en el mes de abril próximo. Sí, porque si todo va según lo previsto el ganador volverá a ver la luz en el New York Auto Show.

Con todo, teniendo en cuenta que la cita neoyorquina está cada vez más cerca, los responsables del galardón se han puesto manos a la obra para que la prensa conozcamos su trabajo. En este caso han publicado la lista definitiva de modelos que optan al galardón World Car of the Year 2023. Y no solo eso, también han hecho públicos los nombres de los finalistas de las cinco subcategorías que conforman estos premios. ¿Estará entre ellos tu favorito…?

Entre la lista de finalistas al premio World Car of the Year está el Alfa Romeo Tonale o el Mazda CX-60…

Entre los finalistas que optan al premio World Car of the Year hay diez modelos muy «interesantes». Para llegar a este listado final un jurado de 100 periodistas de 32 países han votado de forma secreta por cada uno de los modelos elegibles. Del total, siete pertenecen a la categoría de los SUV´s, dos son berlinas y el último es un deportivo. Respecto a las plantas motrices, menos el deportivo, todos tienen algún tipo de electrificación.

Por si no sabías cuáles son las condiciones que tienen que cumplir estos modelos para ser elegibles, aquí te dejamos un extracto de la nota de prensa oficial publicada por la organización…

«Los vehículos elegibles deben producirse en volúmenes de al menos 10 000 unidades/año, deben tener un precio por debajo del nivel de un automóvil de lujo en sus mercados principales y deben estar a la venta en al menos dos mercados principales (China, Europa, India, Japón, Corea, América Latina, EEUU) en al menos dos continentes separados dentro del período del 1 de enero de 2022 al 30 de marzo de 2023«

Tampoco podemos obviar que todos los modelos que participan en las categorías World Performance Car, World Urban Car, World Electric Vehicle y World Car Design también pueden ser elegidos para la categoría general «World Car of the Year», según el tipo y su precio. Además, todos los vehículos elegibles para otras categorías de premios World Car son automáticamente elegibles para el premio World Car Design of the Year.

Y por último, aquí está la lista… Esperamos que tu modelo favorito esté en ella…

Listado de categorías y finalistas a los premios World Car of the Year (WCOTY)

Con todo, si quieres conocer la lista de categorías y finalistas no tienes más que echar un vistazo a la lista adjunta. En esta ocasión la cosa vuelve a estar complicada, pero si el Alfa Romeo Tonale se hiciera con el premio sería el espaldarazo definitivo para la casa italiana. Habrá que estar atentos porque los ganadores se anunciarán en el New York Auto Show de 2023, esto es, el próximo día 5 de abril. ¡Suerte…!

Alfa Romeo Tonale

BMW 2 Series Coupé

BMW X1 / iX1

Honda HR-V (NA) / ZR-V (JP, CH, ASEAN)

Hyundai Ioniq 6

Kia Niro

Mazda CX-60

Mercedes-Benz C

Nissan Ariya

Nissan Z

BMW i7

Genesis GV60

Hyundai Ioniq 6

Kia Niro EV

Lucid Air

World Urban Car

Citroen C3

ORA Funky Cat / Haomao

Volkswagen Taigo/Nivus

BMW 7 Series / i7

Genesis G90

Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover Sport

Lucid Air

BMW M4 CSL

Kia EV6 GT

Nissan Z

Porsche 911 (992) GT3 RS

Toyota GR Corolla

Cadillac Lyriq

Hyundai Ioniq 6

Land Rover Range Rover

Lucid AIR

Nissan Z

World Car Person of the Year

Wang Chuanfu , Chairman and President of BYD Co., Ltd

, Chairman and President of BYD Co., Ltd Dr. Stella Clarke , Research Engineer Open Innovations, BMW Group

, Research Engineer Open Innovations, BMW Group SangYup Lee , Executive Vice President, Head of Hyundai and Genesis Global Design Center, Hyundai Motor Company (HMC)

, Executive Vice President, Head of Hyundai and Genesis Global Design Center, Hyundai Motor Company (HMC) Peter Rawlinson , CEO and CTO, Lucid Motors

, CEO and CTO, Lucid Motors Naoyuki Sakamoto, Chief Engineer, GR Corolla, GAZOO Racing Company, Toyota Motor Corporation

Fuente – World Car of the Year