¿Y si el sucesor del Lancia Ypsilon se parece a estos renders? ¿Molaría?

En estos momentos Lancia está viviendo una etapa dulce. No es por su volumen de ventas, ni por ser líder entre las firmas premium, pero sí porque tendrá una nueva oportunidad. Gracias al nacimiento de Stellantis se ha obrado el milagro de las sinergias y ella será una de las beneficiadas. Sobre todo ahora que la movilidad eléctrica permite dar forma a modelos con más empaque. Con todo, los planes de la firma italiana no están claros…

Desde hace tiempo sabemos que están trabajando en tres nuevos vehículos. Uno de ellos es el sucesor del mítico Ypsilon, pero no fue hasta hace unos días que supimos que también habría un nuevo Delta. Este sería el misterioso compacto que todavía no había recibido la luz verde para finalizar su desarrollo. En último lugar llegará un C-SUV del que todavía no hay muchos datos. Pero ¿Y si el nuevo Ypsilon cambiara de planteamiento? ¿Te gustaría…?

Lancia ya trabaja en un nuevo Ypsilon pero ¿Seguirá siendo un urbano…?

El licenciado en diseño industrial David Obendorfer nos ha sorprendido con esta creación. Se trata de los renders del Lancia Beta Montercarlo del 75 en formato SUV. Cierto, asociar al Ypsilon con el Montecarlo no tiene mucho sentido pero con el cambio de tendencias en el sector quién sabe. Como hemos mencionado, sabemos que el urbano tendrá un relevo, pero no cuál será el camino estético que los diseñadores de la firma decidan tomar.

Si miramos las estadísticas de venta, podemos ver que los urbanos han caído por detrás de sus hermanos SUV. De ahí que la posibilidad de que el Ypsilon pueda mutar sea tan real como que Stellantis pondrá dinero sobre la mesa. Aunque estos renders nos permiten jugar y soñar, tampoco podríamos descartar otra posibilidad. ¿Y si se tratara del C-SUV que están planeando? Cierto, estos renders no son oficiales pero siempre quedad la duda.

Sea como fuere, estas imágenes ponen un poco de sal y pimienta a la Lancia que conocemos hoy día. Además, hace que los fanáticos de la marca puedan soñar o prepararse para lo que pueda llegar. Ya advertimos que, aunque pueda recuperar denominaciones míticas podría hacerlo en clave moderna y eso ya sabemos lo que implica. Lanzar al mercado coches eléctricos y a buen seguro en el segmento de moda, los SUV´s ¿No…?

Fuente – David Obendorfer by YouTube