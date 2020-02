¿Y si Honda no hubiera vetado a Fernando Alonso para la Indy 500?

Fernando Alonso ha publicado hace poco unos mensajes en sus redes sociales muy interesantes. En uno aseguraba rotundamente que en este 2020 más tranquilo de carreras iba a volver a intentar ganar la Indy 500 para conseguir ya la Triple Corona. Así deja claro sus pretensiones de competir en el óvalo de Indianápolis este año.

En otro mostraba cómo hacía ejercicios para fortalecer el cuello. Muchos rumoreaban con una posible vuelta a la F1. Pero él mismo dijo que lo pensaría en verano y que ahora no hay conversaciones con ningún equipo para 2021. Es probable que esos ejercicios sean para prepararse para las fuerzas G en el óvalo de la Indy, lo que cuadra con sus objetivos para este año.

Lo cierto es que en muchos medios se han apresurado a hablar sobre un posible veto de Honda a Fernando Alonso por sus relaciones pasadas. Pero en la fuente real no lo dejaban claro, y hacían más referencia a algo más fuera de la Indy 500, algo más a largo plazo. Rumores de los que otros medios del motor se han echo eco y lo han dado como cierto, pero en AM he querido dejar pasar el tiempo para ver qué ocurría… El propio Fernando Alonso dijo que en las últimas semanas se estaban publicando muchas cosas sobre él que no eran ciertas.

Michael Andretti, quien dijo hace tiempo que estaba cerrando un acuerdo con Fernando Alonso, ahora dice que no han vetado a Fernando. Simplemente no se pusieron de acuerdo y nada más. Así Honda queda sin culpa alguna de que las negociaciones no siguieran adelante como se esperaba. No sabemos si esto es real o es lo que Honda, que les provee de motores, les ha dicho que digan. “No ha sucedido porque no hemos podido llegar a un acuerdo. Nuestro contrato nos permite correr con quién queramos y Honda no tiene la culpa. Nadie la tiene. No funcionó.“.

Ahora los nuevos rumores apuntan a una vuelta con Arrow McLaren SP, tras el fracaso de 2019… Pero solo son rumores. Hay que ser cautos y no dar nada por cierto hasta que no sea oficial.