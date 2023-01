YangWang: La firma premium de BYD debuta por la puerta grande

Puede que no lo sepas, pero BYD es el fabricante de coches eléctricos más grande del mundo. Y no, no es alemana ni tampoco francesa o americana, es china. Sí, su pasaporte es oriental y está encuadrada en el conjunto de firmas que no «queríamos ni ver» hace un par de décadas. El caso es que su crecimiento ha sido tal, que sus planes han ido más allá con la creación de una subdivisión premium que se llama YangWang ¿Qué te parece?

Puede que su nombre no suene muy bien, al menos en castellano, pero en su país natal podría ser un éxito. Y para su presentación oficial en BYD han creído conveniente mostrar al mundo un par de modelos nuevos. Si das la vista atrás recordarás que hace nada os presentamos los teasers de un misterioso modelo ¿No? En ese momento el rumor más potente iba a que se trataba de un BYD y se llamaba R1 pero no. Se llama U8 es un SUV, no llega solo…

YangWang, por ahora, articula su gama en dos: el U8 EV SUV y el U9 EV Supercar con más de 1.000 CV de potencia…

Para que te hagas una idea de lo que es YangWang, podríamos decir que es una firma que está, o quiere estar, al nivel de Audi, BMW o Mercedes-Benz. Eso sí, por ahora no hay fotos de los U8 y U9 que muestren como son sus interiores, por lo que habrá que poner en cuarentena esta afirmación. La razón: que es en calidad de diseño y materiales o tecnología de abordo donde han de brillar si quieren estar a su altura. Mientras tanto, tomad nota…

El YangWang U8 EV SUV es un todo camino, el mismo que pensamos se llamaba R1. A nivel técnico usa un chasis en escalera que permite acoplar una batería de gran tamaño y cuatro motores eléctricos. Por ahora la firma no ha ofrecido la capacidad energética de este acumulador pero sí que ofrecerá más de 1.100 CV de potencia y 1.629 Nm de par. En cuanto a prestaciones, la marca asegura que hará un 0 a 100 km/h en unos 3 segundos.

Respecto a sus cualidades off road, YangWang anuncia que tendrá un modo «cangrejo» o que podrá circular con un neumático desinflado. Como curiosidad, podrá vadear grandes profundidades gracias a un modo específico en el que se vale de una carrocería sellada ante la entrada del líquido elemento. Por último, indicar que mide 5,3 metros de largo y su batalla es de 3,05 metros, superando al Clase G en algunas versiones de su gama.

Como complemento al U8 EV SUV llega el U9 EV Supercar. Se trata de un superdeportivo que usa el mismo esquema del U8 por lo que su potencia supera los 1.100 CV. No sabemos cómo es su batería o cuál es su autonomía pero sí que pasa de 0 a 100 km/h en 2 segundos. Paciencia pues…

