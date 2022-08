ZEEKR 009: Geely apuesta por las minivan premium eléctricas…

El universo Geely es uno de los más variados del sector del automóvil en todo el mundo. Si te parecía que el Grupo Volkswagen o Stellantis tenían un montón de firmas, los chinos de Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd se llevan la palma. Así «a bote pronto» podemos contar en su web oficial un total de diecinueve firmas. Sí, el número es correcto, aunque también es justo decir que todas no se dedican al diseño y la producción de coches.

Con todo, una de las últimas novedades de Geely es Zeekr. De ella ya te hemos hablado alguna vez, pero hasta ahora no están empezando a «hacer ruido» de verdad. La prueba de que quieren ser una firma premium de referencia la tenemos en que están a punto de presentar un nuevo modelo. Y no se trata de cualquier propuesta, sino de una que a buen seguro gustará a los clientes de su país. Se trata del ZEEKR 009, una minivan premium eléctrica…

El nuevo ZEEKR 009 tiene entre sus rivales al, también futurista, Hyundai Staria…

El anuncio del nacimiento del ZEEKR 009 ha tenido lugar a través del perfil oficial de Geely en Twitter. Aún así debemos indicar que estamos ante un modelo en fase conceptual, por lo que todavía no es cien por cien seguro que el mercado lo vaya a conocer. En todo caso, debemos destacar que su diseño es uno de los más atractivos y potentes de los últimos años. Sobre todo porque combina trazos rectos que desembocan en una parrilla frontal muy vertical…

Es más, su carrocería alcanza los 5,20 metros de longitud por 2,02 metros de ancho y 1,85 metros de alto. El resultado de tal tamaño es que podrá acoger en su interior hasta tres filas de asientos para quizá nueve plazas. Estas características son idénticas que las que exhibe uno de sus principales rivales: el Buick GL8. Es más, hasta su línea se asemeja en ciertos detalles de estilo e incluso hace que el Hyundai Staria se vea soso a pesar de su futurista estilo.

Artículo relacionado: Nace el Zeekr 001 el primer modelo de la nueva firma premium de Geely

Por resaltar algunos elementos de diseño, el ZEEKR 009 cuenta con unas ópticas Full LED matriciales con 154 diodos. En su caso, las traseras cuentan con 402 LEDs que se disponen en posición vertical y horizontal por todo el portón del maletero. Además, para otorgar una mayor sensación de espacio a los pasajeros cuenta con un techo de cristal de gran tamaño. Amén de unas puertas traseras correderas de accionamiento eléctrico.

Para terminar, indicar que del interior y su tren motriz eléctrico todavía no hay datos ni imágenes. Habrá que estar atentos a los próximos pasos que de Geely, porque lo que está claro es que el ZEEKR 009 no tardará mucho en ver la luz de forma oficial. No sabemos si lo hará en formato conceptual o de producción, pero tampoco podemos dar por hecho es que llegue a Europa. Se quedará en China y Asia, en general, para nuestra pena…

Fuente – ZEEKR by Twitter