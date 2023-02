Zeekr anuncia su tercer modelo eléctrico con estos nuevos teasers

Zeekr es una de las marcas de coches eléctricos más desconocidas en Europa. Y esto se debe a que vive a la «sombra» de uno de los grupos más importantes de China: Geely. La razón de esta «ignorancia» es muy fácil de entender: ahora está muy centrada en su país natal. Además su posición en el mercado es similar al que tiene Volvo. Quiere luchar de tú a tú contra las casas premium bávaras y todas aquellas que osen meterse en su territorio.

Pues bien, para evitar que estos posibles rivales le pisen el terreno, ya están ultimando su próxima novedad. Si hace nada os contamos que el 001 estrenaba sutiles cambios de cara a 2023, ahora vuelven con un modelo inédito. Y no tiene nada que ver con el mastodóntico monovolumen familiar 009 que debutó hace ya unos meses. El motivo de su vuelta tiene más que ver con el segmento de los SUV´s y, para ser más exactos, con los más compactos.

