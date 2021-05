1.300 dólares por unos auriculares in-ear, con cable y sin cancelación: Sennheiser va a contracorriente con su última novedad

Hace poco nos sorprendía en la actualidad sobre tecnología la noticia de que Sonora se hará cargo de los productos de consumo de Sennheiser, completando así la operación que la histórica casa de productos de audio parecía estar planificando desde hacía meses. Pero eso no significa que no tengan balas en la recámara antes de que se vayan de la mano de Sonova, porque acaban de presentar unos nuevos auriculares: los Sennheiser IE 900.

Algo que, sin ir más allá, quizás pueda no parecer una noticia muy chocante, pero lo que nos ha sorprendido es el momento y el producto: en plena era de los auriculares inalámbricos, Sennheiser hace un último intento (antes del cambio) con unos auriculares con cable e in-ear, en contraposición a los TWS o totalmente inalámbricos que ahora tienen la mayoría de fabricantes, hasta ALDI.

Ficha técnica de los Sennheiser IE 900

Sennheiser IE 900 MATERIALES Aluminio UNIDAD DE DIAFRAGMA 7 mm CONEXIÓN Cable (se incluyen 2,5 mm, 3,5 mm y 4,4 mm) FRECUENCIA 5 – 48.000 Hz IMPEDANCIA 16 Ohm OTROS Cámaras de resonancia Helmholtz PRECIO 1.299 dólares

Un producto que sigue la estela de otros, pero que no nos encaja en este momento

Los Sennheiser IE 900 son unos auriculares in-ear (es decir, con una esponjita que se introduce en el canal auditivo) cuyas líneas de diseño recuerdan más a los IE 300 (de gama inferior) que a los IE 800 S, sus predecesores. Integran todos sus componentes en un envoltorio que tiene una superficie plana sobre la que colocar convenientemente el logo y disponen de varios sets de esponjas para adaptarse al oído del usuario, así como un refuerzo en la salida del cable para evitar que esto se desgaste y se acabe rompiendo del uso.

Hasta ahí sobre lo previsto, la estética encaja en los productos anteriores de la marca y hay poca sorpresa, atendiendo más a la tecnología propia X3R para el transductor de 7 milímetros, que más allá de ser nuevo se combina con tres cámaras de resonancia con lo que prometen un sonido altamente nítido y una ejecución muy precisa. Además, están construidos en aluminio y con su construcción y diseño prometen que las frecuencias más graves no «se comerán» a las más agudas.

Desde luego, son un producto orientado para cierto público y no para todo el mundo, pero lo que nos esperábamos en este momento era, si acaso, los sucesores de los Sennheiser Momentum True Wireless. Es decir, unos auriculares completamente inalámbricos y con cancelación de ruido. Pero no.

Los IE 900 reproducen sonido en un rango de frecuencia de 5 a 48.000 hercios, lo cual es bastante impresionante, y explican que colocar un sólo driver les parece lo más acertado para evitar la distorsión en un formato como éste. Evidentemente, no es un producto para las masas, algo mainstream, pero así y todo el lanzamiento no deja a sorprender en este momento en el que las marcas apuestan tan claramente por el Bluetooth incluso para los más exigentes, como vemos en el caso de Sony, Apple o Bang & Olufsen, que incluyen lo que ya casi parece inherente a cualquier lanzamiento de auricular más sofisticado: la cancelación de ruido activa (personalmente, desde que la he probado ya no puedo vivir sin ella).

El otro aspecto que puede resultar llamativo es el precio: 1.299 dólares (disponibles a partir del 6 de junio), algo por encima de los IE 800 S y entre 600 y 700 euros sobre el precio de partida de auriculares de gama alta como los que hemos destacado antes (de diadema, inalámbricos y con cancelación de ruido). Sabiendo que Sennheiser ha batido récords como los de 55.000 dólares por unos auriculares, esto tampoco es algo que extrañe a nivel de la marca, pero dadas las prestaciones y el contexto quizás esperábamos que hubiesen ajustado un poco más.

De hecho, en su momento los IE800 (que pudimos probar allá en 2012) costaron 599 euros (unos 620 euros actuales teniendo en cuenta la inflación), por lo que esta serie siempre ha estado en las gamas altas de Sennheiser y aparece, junto a sus inmediatos predecesores los IE800 S, en la categoría de «productos para audiófilos» de la marca. Así que no esperábamos que fuesen a competir en precio como unos Realme Buds Air 2 por 50 euros, aunque cabe decir que éstos últimos sí tienen cancelación activa.