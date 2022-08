11 episodios de ‘Juego de Tronos’ que conviene ver de nuevo antes de empezar ‘La Casa del Dragón’

¿Cuánto tiempo hace que no has visto ‘Juego de tronos’? ¿Hace un par de meses, desde la emisión original, ni siquiera la has visto…? Puede que no tengas demasiada memoria o directamente te dé miedo zambullirte en la nueva ‘La Casa del dragón‘ sin tener fresca la serie original. Como contábamos en nuestra crítica, no debería ser un problema especialmente grave, pero si antes de arrancar con la nueva serie quieres un rápido vistazo a lo que ofrecía ‘Juego de Tronos’, atiende a estos episodios clave. Revísalos (o accede a ellos por primera vez) y tendrás todas las claves para empezar con ‘La Casa del dragón’.

T1Ep1: ‘Se acerca el invierno’

Puede parecer una obviedad, pero el primer episodio de la primera temporada de Juego de Tronos es perfecto para entender de qué va la serie. Aparecen todos los personajes clave de los primeros compases de la serie, entendemos cómo funcionan las cuatro casas principales, y qué conflictos hay entre los Stark, los Lannister, los Baratheon y los Targaryen. Supone un perfecto quién es quién de los conflictos iniciales del clásico.

T1Ep5: ‘El lobo y el león’

Los espectadores que esperen una serie de dragones llameantes y acción sin descanso en ‘La casa del Dragón’ pueden llevarse una pequeña decepción. En la mitad de la primera temporada, que es lo que hemos visto hasta ahora, hay por supuesto notables piezas de acción, pero abundan las intrigas palaciegas, las traiciones y las venganzas juradas. Es también parte del ADN de ‘Juego de tronos’, y pocos episodios lo ejemplifican mejor que este ecuador de la primera temporada, donde una buena cantidad de laberínticas intrigas políticas confluyen en otras tantas revelaciones, sorpresas y cambios de bando.

T1Ep10: ‘Fuego y sangre’

¡Dragones! Juego de Tronos’ nos cuenta durante toda su primera temporada que estas criaturas colosales se han extinguido, antes de los Targaryen se bajaran del trono. Sin embargo, este episodio lo cambia todo: Daenarys se convierte en uno de los personajes más fascinantes de la serie, después de entroncar durante toda la primera temporada con los conflictos del pasado que veremos en ‘La Casa del dragón’, y vemos de nuevo emerger a estos seres alados que simbolizan el icónico poderío visual de la serie en tanta medida como el Trono de Hierro.

T2Ep4: ‘Y ahora su guardia ha terminado’

Daenarys empieza a construir un ejército de ocho mil despiadados soldados a sus órdenes porque le deben su libertad. Es uno de esos episodios que plantean una adhesión por la causa de este personaje que hacen perfectamente comprensible que de entre todas las épocas que relata el mundo ‘Juego de Tronos’, ‘La Casa del Dragón’ haya decidido centrarse precisamente en el pasado de los fascinantes, contradictorios y antiheroicos Targaryen.

T2Ep5: ‘El fantasma de Harrenhal’

La magia es un elemento importante, pero muy sutil en ‘Juego de Tronos’. En este episodio se introduce en la trama ya abiertamente, con la creación de la Sombra por parte de Melisandre. También conoceremos mejor el castillo de Harrenhal, el más grande de los Siete Reinos, muy importante en la historia de Poniente y esencial en el desarrollo de la Danza de dragones.

T2Ep9: ‘Aguasnegras’

Una de las primeras grandes batallas de la serie, y la que asentó los primeros códigos visuales de las mismas, que en el propio arranque de ‘La Casa del dragón’ ya se ve que se van a seguir a pies juntillas. Este episodio también tiene importancia al fijar la importancia estratégica y política del Desembarco del Rey, que posiblemente cobrará gran importancia en la nueva serie.

T5Ep9: ‘Danza de dragones’

Este episodio, centrado en Daenarys y sus dragones, tiene su punto culminante en la primera vez que el personaje cabalga el dragón. Cinco temporadas se tardó en contemplar este hecho histórico, que es algo que entraña mucho menos misterio en la precuela, donde literalmente tenemos a los Targaryen cabalgando dragones desde los compases iniciales de los primeros capítulos. Pero este episodio nos recuerda la importancia capital que esa cuestión tiene para la Casa.

T7Ep4: ‘Botines de guerra’

Uno de los episodios clave de la serie, quizás el más relevante a la hora de mostrar el poder de los Targaryen desencadenado, y que muestra cómo Daenarys hace mistos el ejército de los Lannister con la ayuda de sus dragones. Es perfecto para hacerse la idea del por qué de la situación de preeminencia de la Casa en el arranque de ‘La casa del Dragón’, incomparable en Poniente y con el resto de las familias incapaces de plantearse el hacerles frente.

T7Ep6: ‘Más allá del Muro’

Uno de los episodios más recordados de la serie, y por dos razones que enlazan bien con ‘La Casa del dragón’, o al menos con lo que se espera de ella. Por una parte, hace falta un enemigo tan poderoso y absoluto como el Rey de la Noche para que la cosa no quede en un mero ir y venir por pasillos y palacios. Y por otra, después del tremendo ataque de Daenarys solo un par de capítulos antes, relativiza el poder de los dragones, algo que quizás también sea interesante de ver en la nueva serie.

T7Ep7: ‘El dragón y el lobo’

Seguimos encadenando episodios de la temporada siete, esta vez con una revelación que puede dar algo de contexto a lo que veamos en la precuela: se revela que Jon Snow desciende de Rhaegar Targaryen y no es el bastardo que todos creían. También en este episodio se pronosticará el trágico final de su relación con Daenarys, remachando la idea de cómo los Targaryen (oficiales o no) se dejan llevar por las pasiones más desbocadas. Lo veremos en la nueva serie, aunque quién sabe si llegaremos a estos extremos.

T8Ep5: ‘Las campanas’

Fue discutidísimo el cambio de antiheroína a villana que dio Daenarys en los últimos y apresurados compases de la serie. A los fans indignados no les faltaba razón, pero el cambio de actitud de la Targaryen tiene una doble lectura, ya que los miembros de la Casa tienen fama de inestables. O como se dice en la Ciudadela, “cada vez que nace un nuevo Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire”. Y eso, sin duda, tiene un calado fundamental en lo que vamos a ver en ‘La Casa del dragón’.