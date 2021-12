11 infracciones más comunes por las que te pueden multar en el coche o moto

En España la DGT recauda cerca de 400 millones de euros al año solo en multas de tráfico, con Madrid y Sevilla a la cabeza en número de denuncias, según un informe de RACE. Hemos querido recopilar las 11 infracciones más comunes por las que te pueden multar, según datos recientes de la DGT.





Las infracciones más comunes en las que caen los españoles

Desde exceso de velocidad hasta consultar el teléfono móvil cuando estamos parados en un semáforo. Hay comportamientos bastante habituales entre los españoles según las estadísticas, que nos pueden acarrear desde 100 euros de multa hasta 1.000 euros y pérdida del carnet.

Exceso de velocidad

Las multas por exceso de velocidad son las más frecuentes en España y es que, ante un radar bien calibrado, basta con sobrepasar un solo kilómetro por hora para que incurrir en una sanción grave, con multa de 100 puntos.

El caso más grave conlleva 600 euros de multa y la pérdida de 6 puntos de carnet. Con los nuevos límites en ciudades a 30 km/h, circular a 60 km/h supone una multa grave de 400 euros, con 4 puntos perdidos en el carnet.

Consumo de alcohol y drogas

Conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas conlleva una sanción mínima de 500 euros, así como la pérdida de entre 4 y 6 puntos del carnet. La tasa máxima de alcohol para conductores noveles es de 0,15 mg/l en aire espirado. Para el resto de conductores es de 0,25 mg/l.

El consumo de alcohol y drogas es de las pocas infracciones frecuentes que puede acabar en un delito

Si superamos los 0,60 mg/l estamos hablando de un delito, por lo que las consecuencias pasan a ser aún más graves. Según la DGT, 1 de cada 3 conductores fallecidos en accidentes de tráfico habían consumido alcohol o drogas.

No usar el cinturón de seguridad

No usar el cinturón de seguridad o llevarlo de forma incorrecta supone una infracción grave con la pérdida de 3 puntos y 200 euros de multa. Este es uno de los elementos de seguridad del vehículo que se comprueban en la ITV, así que es obligatorio llevarlo en buen estado y ponérselo correctamente.

Uso del teléfono móvil

Hasta ahora el uso del móvil al volante tenía una sanción de tres puntos y 200 euros. Tras la nueva normativa no está permitido usarlo ni siquiera con el coche parado y los puntos a detraer pasarán a ser 6. Si nuestro coche tiene sistemas como Android Auto o Apple CarPlay, no se podrán utilizar mientras se conduce, bajo la misma sanción de 6 puntos y 200 euros.

No hacer uso del casco o usarlo de forma incorrecta

En el caso de motoristas, la infracción más común es el uso incorrecto del casco, o no llevarlo puesto directamente. Esto supone una sanción de 200 euros y 3 puntos, siendo el conductor el responsable de la multa si el pasajero no lleva casco. Deberá estar homologado y bien puesto, con sus correspondientes cierres de seguridad.

Mal uso del sistema de retención infantil

El uso incorrecto de sistemas de retención infantil (SRI) tiene también una multa de 200 euros y la retirada de 3 puntos en el carnet de conducir. El conductor es responsable de los niños que lleven mal colocado este sistema, que debe estar correctamente abrochado sin usar pinzas o sistemas que «bloqueen su funcionamiento».

Stops y semáforos en rojo

Saltarse un STOP es una sanción grave, que te llevará a perder 4 puntos del carnet y 200 euros de multa. Esta multa hace referencia tanto a STOPs como a semáforos en rojo. En el caso de los STOP, aunque no haya señal vertical, deberemos atender a las señales del suelo, que indican la misma obligación de detenernos.

Circular por carril prohibido o sentido contrario

Circular por un carril por el que no debemos o hacerlo en sentido contrario es otra de las sanciones más recurrentes por parte de la DGT. La multa puede oscilar entre 200 y 500 euros, con pérdida de hasta 6 puntos en el carnet.

No respetar la distancia de seguridad

Si nos pegamos demasiado al coche de delante, nos pueden multar con 200 euros y 4 puntos. Estamos obligados a mantener constantemente la distancia de seguridad que corresponda al tipo de vía, para minimizar el riesgo de colisión si el vehículo de delante frena.

No respetar la distancia con ciclistas y/o peatones

No respetar la distancia obligatoria con peatones y ciclistas también tiene una multa de 200 euros y 4 puntos, tanto si vamos a adelantar como si circulan por un carril bici. La DGT indica que dos de cada tres peatones muertos son atropellados en ciudad, mientras que los ciclistas aumentan su porcentaje en vías interurbanas.

No llevar la ITV al día

Como infracción adicional, aunque no entra dentro de las más frecuentes según datos oficiales, conviene destacar un nuevo cambio en la normativa según el que podrían multarte por no apagar el coche cuando estás parado (doble fila, esperando que alguien se suba, etc.)