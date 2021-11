11 Mejores Ofertas de última hora del Cyber Monday 2021

Se acabó el Black Friday 2021, pero algunas ofertas sobrevivieron hasta este Cyber Monday 2021 al que le queda muy poquito tiempo y algunos ases en la manga en forma de atractivas ofertas en productos top que todavía puedes comprar. Atención, rezagados porque este es vuestro recopilatorio: estas son las mejores ofertas de última hora del Cyber Monday 2021

Samsung Galaxy Watch 4

Hasta hoy nunca habíamos visto tan barato el Samsung Galaxy Watch4, rebajón de casi 100 euros en la web oficial usando WATCHMONDAY (puedes usarlo con otros smarwatch de la marca para beneficiarte de descuento del 10%).

Así, el modelo más básico de 40 mm y GPS se queda en 179 euros (solo dispopnible en rosa) o por 199 euros en otros colores . El primer dispositivo de su categoría en contar con Wear OS 3 viene cargadito de instrumental para registrar tu actividad: GPS, Wi-Fi, Bluetooth y NFC, PPG (BioActive), ECG (electrocardiograma), BIA (impedancia bioeléctrica), SPo2, acelerómetro, giroscopio y barómetro para el registro de la actividad física, pues también ofrece 100 modos deportivos.





Samsung Galaxy Watch4 – Smartwatch, Control de Salud, Seguimiento Deportivo, Batería de Larga Duración, 40 mm, Bluetooth, Color Negro (Version ES)

AirPods Pro con Magsafe

Sin cables y con una rebaja impresionante los auriculares TWS más ambiciosos de Apple: los AirPods Pro con Magsafe a 198 euros en Amazon (temporalmente sin stock) y en El Corte Inglés. Pocas presentaciones necesitan los AirPods Pro, con tecnología de cancelación de ruido, resistencia al agua y se entienden a las mil maravillas con los dispositivos de la manzana mordida.





Apple Airpods Pro con Estuche de Carga MagSafe (2021)

Samsung Galaxy M12

¿Buscas un teléfono básico para llamadas, WhatsApp, internet y poco más? Si es el caso, ojito a este Samsung Galaxy M12 a 169 euros en Amazon. Con 4GB de RAM, 128GB de ROM, chip Exynos 850, cámara cuádruple con sensor principal de 48mAh y una gran batería de 5000 mAh que nos dejó con tan buen sabor de boca en nuestro análisis que la calificamos como sobresaliente





Samsung Smartphone Galaxy M12 con Pantalla Infinity-V TFT LCD de 6,5 Pulgadas, 4 GB de RAM y 128 GB de Memoria Interna Ampliable, Batería de 5000 mAh y Carga rápida Negro (ES Versión)

realme Pad

¿Buscas una tablet buena, bonita y barata? Mucho ojo porque la realme Pad 4/64GB está de oferta de lanzamiento a 199 euros en eBay, rebaja de 60 euros en este modelo ideal para consumo de contenido gracias a su pantalla LCD de 10,4″ con resolución 2.000 x 1.200 píxeles y cuatro altavoces con Dolby Atmos. Remata la propuesta el procesador MediaTek Helio G80 y una autonomía aproximada de 12 horas.





realme pad 4GB RAM + 64GB ROM 10,4 » 7100mAh 8MP 2000 x1200 12h Tableta Android

Huawei Matebook D15

Estos días de Black Friday y Cyber Monday es un buen momento para renovar tu ordenador, pero si buscas un ultrabook sencillo pero fluido que sea barato, la cosa se complica…hasta que das con este Huawei Matebook D15 a 449 euros en la web oficial, normalmente cuesta 50 – 100 euros más.

Con un diseño muy cuidado poco común en su rango de precios, 1,53 kg de peso, lector de huellas y una webcam que se esconde, su hardware es equilibrado para ofimática y navegación: procesador Intel Core i3-10110U, 8GB de RAM, SSD 256GB Intel UHD 620 y Windows 10 Home. Ojo porque pese a ser ligero, dispone de una pantalla 15,6″ FHD.





Huawei Matebook D15 – Ordenador Portátil Ultrafino de 15.6″ FullHD (Intel Core i3-10110U, 8GB de RAM, 256GB SSD, Grafica Intel UHD 620, Windows 10 Home) Plata – Teclado QWERTY Español

Magic Mouse

Aprovecha estos días de grandes descuentos para comprar uno de los periféricos más populares de Apple con una rebaja de escándalo: el Magic Mouse a 59 euros en Amazon, un ratón inalámbrico con diseño simétrico de lo más minimalista.





Apple Ratón Magic Mouse

Xiaomi Smart TV P1 de 32″

Si andas buscando un televisor secundario para la cocina o la habitación, rebajaza en la Xiaomi Smart TV P1 de 32″ a 199 euros en PcComponentes y en Xiaomi. Con pantalla de 32 pulgadas con resolución Full HD (lo habitual y suficiente para esta diagonal), lo mejor es que dispone de Android TV y Chromecast para que no te falte ninguna app ni plataforma en streaming





Xiaomi Smart TV P1 32 Pulgadas (Frameless, HD, Triple Sintonizador, Android 9.0, Netflix, Google Assistant, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB) [Modelo 2021]

Fire TV Stick 4K Max

¿El sistema operativo de tu smart TV se ha quedado anticuado o no te apañas con él? Rebajón en el último y más ambicioso stick de Amazon, el Fire TV Stick 4K Max casi a mitad de precio: 38,99 euros en vez de 65 euros. Apto para televisores 4K, lo mejor es que todo es más fluido gracias a su procesador y que la transmisión de datos es más rápida gracias a la tecnología WiFi 6 (si tienes un router compatible, claro está)





Te presentamos el Fire TV Stick 4K Max con Wi-Fi 6 y mando por voz Alexa (incluye controles para el televisor)

Game&Watch: The Legend of Zelda

Regalo ideal para jugones nostálgicos: el Game&Watch: The Legend of Zelda, a 46 euros en Amazon y en MediaMarkt en Amazon y en MediaMarkt.

Una consola portátil retro con tres juegos clásicos de la serie The Legend of Zelda: ‘The Legend of Zelda’, ‘Zelda II: The Adventure of Link’ y The Legend of Zelda: Link’s Awakening’, además de una versión especial de Vermin de Game & Watch y un reloj digital con cronómetro





Game&Watch: The Legend of Zelda

Netatmo NTH-ES-EC

Aún no ha llegado el invierno: todavía estás a tiempo de actualizar tu calefacción con un termostato conectado y así poder manejarla a distancia optimizando el consumo. Rebaja de 30 euros en el Netatmo NTH-ES-EC, a 109 euros, en El Corte Inglés y en PcComponentes.

Instalación sencilla, diseño de Philippe Starck especialmente intuitivo y compatible con la mayoría de los modelos de calderas, electricidad, gas, combustible, madera o bomba de calor. Entre las funciones disponibles, un historial y balance de ahorro energético personalizado.





Netatmo NTH-ES-EC Termostato Wifi Inteligente para caldera individual

Silla ergonómica Sihoo

Aplica el cupón y llévate una de las sillas bestseller de Amazon más barata, la SIHOO M18 a 184,99 euros, descuento de 45 euros. Diseño ergonómico y robusto capaz de soportar 150 kg, reposacabezas giratorio libre y multidimensional, ajuste vertical de la almohadilla del asiento de 10 cm, capacidad de giro de 360º, ángulo reclinable del respaldo y altura.





SIHOO Silla Ergonómica de Oficina, Silla de Escritorio con Soporte Lumbar Ajustables, Reposacabezas y Apoyabrazos, Malla Giratoria, Mecanismo de Inclinación, Carga máxima de 150 kg/ 330LB

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 36 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music, Prime Reading y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter , Facebook y la revista Flipboard. Puedes echar un vistazo también a los cazando gangas de Xataka Móvil, Xataka Android, Xataka Foto, Vida Extra, Espinof y Applesfera, así como con nuestros compañeros de Compradicción. Puedes ver todas las gangas que publican en Twitter y Facebook, e incluso suscribirte a sus avisos vía Telegram.

También puedes encontrar aquí las mejores ofertas del Black Friday y Cyber Monday 2021

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.