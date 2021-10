11 proyectos de Halloween fáciles que puedes hacer tú mismo con Raspberry Pi y Arduino

Si amas el DIY y celebras Halloween, entonces estás de suerte: ya tienes el pretexto para aventurarte en un nuevo proyecto maker para seguir aprendiendo o luciendo tus avances con Arduino y Raspberry Pi.

A continuación encontrarás una cuidada selección para dejar a propios y extraños con la boca abierta con estos proyectos para los que necesitas estos versátiles, compactos y moderadamente asequibles dispositivos, algunos sensores y sobre todo, tiempo e imaginación. ¡Celebra tu Halloween maker a lo grande!

Nota: Hemos recopilado algunos de los proyectos más interesantes relativamente asequibles, con acceso a tutoriales para llevarlos a cabo y una sugerencia de los principales elementos que necesitarás, priorizando en la compra que lleguen a tiempo para Halloween, si bien son listados orientativos.

Un monstruo en una caja

[embedded content]

Este proyecto tiene potencial para dar sustos de muerte, especialmente si dejas una caja en medio de la sala en la que están tus invitados. Podéis usar una de cartón (seguro que tenéis unas cuantas de compras online), pero las antiguas de madera dan más el pego. Incluso os podéis lanzar a construirla vosotros y envejecerla.

Qué necesitas

Tienes las instrucciones y el código en Arduino Proyect hub





ARDUINO UNO REV 3 [A000066]

El invitado sorpresa

Este proyecto no es especialmente difícil (aunque tendrás que soldar) y está muy bien documentado paso a paso con vídeos, como verás más adelante. Ademas está abierto a la imaginación, ya que bien podéis optar por máscaras diferentes, que bien pueden ser las clásicas de terror o tirar a algo más actual, como una de ‘El juego del calamar’, por ejemplo la de la terrorífica niña de Luz Verde, Luz Roja (22,99 euros). La idea es situarla a la vista y que emita sonido y sus ojos se iluminen.

Qué necesitas

Nota: si tienes en mente hacer más proyectos, sale a cuenta comprar un pack de varios colores (7,99 euros)

Tienes las instrucciones y el código en Arduino Proyect hub.

Preparando una pócima en el caldero

[embedded content]

Este es un proyecto ideal para principiantes, pero no por ello exento de originalidad gracias al anillo de luz. Además, podéis añadir complejidad y espectacularidad al proyecto añadiendo una máquina de humo o sonido de borboteo si así lo deseáis. Eso sí, es fundamental que busquéis una gran cazuela antigua para lograr que el efecto sea más realista.

Qué necesitas

Tienes las instrucciones y el código en Arduino Proyect hub.

Calabaza con Arduino

Vaciar una calabaza y tallarla para que tenga una mueca de terror es una buena manualidad de por sí, pero si cambias la clásica y socorrida vela por unos LED que se mueven y parpadean como ojos, es otra historia.

Qué necesitas

Una calabaza

Una placa Arduino Uno (23 euros)

Una powerbank que tengáis por casa, sino, esta de PowerAdd (13,99 euros) 5.000 mAh es más que suficiente

Módulo inalámbrico ESP8266 (7,49 euros)

Dos displays LED rojos (5,29 euros)

Instrucciones paso a paso en Xataka Home.

La ouija de Stranger Things

[embedded content]

Guiño a la icónica serie de Netflix que podéis adaptar, ya sea el mensaje o a una ouija tradicional (en este caso cambiando las LEDs por movimiento). En cualquier caso, proyecto sencillo y resultón.

Qué necesitas

El kit Elegoo Arduino Uno Starter Kit (21,99 euros) viene genial para este proyecto, aunque puedes comprar la placa y LEDs por separado

Pila de 9V (4,29 euros)

Cartón, cinta aislante eléctrica y rotulador

Instrucciones paso a paso en Arduino Proyect Hub.





ELEGOO Conjunto Básico de Iniciación Compatible con Arduino IDE con Guías Tutorial en Español para UNO R3 Starter Kit

Cuadro viviente que te sigue

[embedded content]

Esta es probablemente el proyecto más ambicioso de este recopilatorio. Este «cuadro viviente» emplea una cámara para seguir tu cara y que una temible calavera te siga con la mirada. Eso sí, si quieres puedes elegir otra cara.

Qué necesitas

Instrucciones paso a paso en Adafruit.





Raspberry Pi 100437 – Tarjeta de Puerto USB (7000 MHz, 512 MB de RAM, 4 x USB)

*Extra: móntalo en una camiseta abierta en la zona del intestino y decorada con chorretones de rojo sangre y serás un zombie, tienes el proyecto en Instructables

Una máscara que modifica tu voz

Proyecto rápido y facilísimo para hacer que tu disfraz sea un poco más logrado simplemente modificando tu voz.

Qué necesitas

Raspberry Pi Zero (valen otros modelos, pero esta es más pequeña y consume menos) (10,44 euros)

Una microSD de 8GB (4,43 euros)

Cable USB

Tarjeta de sonido DAC HAT (24,90 euros) con micrófono y altavoces

Una máscara

Plastilina para adherir el conjunto

Instrucciones paso a paso en Raspiaudio.

Decora tu casa de forma terrorífica

[embedded content]

Lo mejor de este proyecto es que es reutilizable: lo mismo te sirve para Halloween que para otras festividades como Navidad o un cumpleaños (adaptándolos un poquito, eso sí). Y es que, ¿a quién no le va a gustar un baptisterio romano un festival de luces y música? El grado de espectacularidad es cosa tuya, de tu tiempo y de los elementos de los que dispongas.

Qué necesitas

Instrucciones paso a paso en Instructables.





Melopero Raspberry Pi 3 Model B, CPU Quad Core 1,2GHz Broadcom BCM2837 64bit , 1GB RAM, WiFi, Bluetooth BLE, plata

La araña que cae por sorpresa

Hasta ahora hemos jugado esencialmente con luces y sonidos, pero si aportamos un poquito de movimiento, el susto está asegurado. Así, teniendo en cuenta que es Halloween, este proyecto propone un elemento que cobra vida: puede ser una araña, un murciélago o lo que te apetezca. Este DIY es bastante asequible técnicamente, pudiendo ampliarlo añadiendo luces, sonidos o una máquina de humo.

Qué necesitas

Instrucciones paso a paso en Instructables.

Sé que te estás riendo

[embedded content]

Busca una máscara terrorífica, una calavera o crea tú mismo un muñeco, que será el que se moverá imitando tus movimientos (o se reirá contigo) gracias a la cámara de tu teléfono.

Qué necesitas

Tienes las instrucciones y el código en Arduino Proyect hub.

El proyecto de la bruja de Pi

Este proyecto es simple pero muy resultón: cuando alguien se aproxima a la cortina, algo se enciende dejando a la vista siluetas (que puedes preparar con la familia, recortando en un cartón) y reproduce sonidos terroríficos. Ideal para ahuyentar a tus invitados antes incluso de que lleguen a la puerta de tu casa.

All you’ll need to make something similar is a Raspberry Pi, a PIR sensor, a Bluetooth speaker, and a relay powering a light bulb.

Qué necesitas

Una Raspberry Pi con Wi-Fi (69 euros)

Sensor PIR (9,35 euros)

Un módulo relé (10,99 euros) para alimentar una bombilla cualquiera

Un altavoz Bluetooth

Tienes las instrucciones y el código en esta entrada de Github de su autor, MEHColeman.

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard. Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.