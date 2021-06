124.000 productos destruidos en una semana: así acaban los productos devueltos o no vendidos en Amazon

¿Dónde acaba ese producto que devuelves a Amazon? ¿Qué pasa con los que no se venden? Según una reciente investigación de ITV News, el gigante del comercio electrónico «destruye millones» de esos productos cada año en sus almacenes de Reino Unido.

La revelación es sorprendente pero no nueva, y ya en el pasado aparecieron informes que mostraban ese mismo tipo de procesos de destrucción masiva de productos en Francia o Alemania, donde hace apenas un mes Greenpeace volvió a denunciar estas prácticas.

Un exempleado de Amazon con el pseudónimo de ‘Peter’ fue entrevistado por ITV News para denunciar estas prácticas. Según este medio, Peter llevaba meses documentando «la increíble cantidad de existencias no deseadas que van a parar a plantas de reciclaje o a vertederos».

Exclusive: Amazon is destroying millions of items of unsold stock in one of its UK warehouses every year, an ITV News investigation has uncovered.

Many of the products – including smart TVs and laptops – are often new and unused. https://t.co/OJjexB0YQd#AmazonWaste pic.twitter.com/UR7XrLWvIM

— ITV News (@itvnews) June 21, 2021