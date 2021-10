13 cómics clásicos de ciencia-ficción que merecen ser adaptados al cine o la televisión

A menudo se habla de adaptaciones de la literatura de ciencia-ficción al cine, pero… ¿qué hay de los comics? Posiblemente no están tanto en el punto de mira (más allá de los superhéroes) porque son mucho más inadaptables: por una parte, los cómics tienen una presentación visual de escenarios y personajes que hay que imitar, pero por otra no tienen limitaciones de presupuesto, ni efectos especiales. El único límite de los cómics es la imaginación. Un auténtico problema para una industria como la del cine, cuyas limitaciones materiales están en su propia naturaleza.

Aún así, soñar es gratis, y si ‘Fundación‘ y ‘Dune‘ han sido al fin adaptadas con notable éxito… qué demonios, si los superhéroes -que hasta hace poco se consideraban imposibles de adaptar con una fidelidad total a sus orígenes- se han convertido en el pan nuestro de cada día audiovisual, hay mucho, mucho más que Marvel o DC a donde mirar. Así que esta es nuestra lista de deseos: 13 comics de ciencia-ficción magistrales que nos gustaría ver en la gran (o pequeña) pantalla (aunque algunos ya han sido adaptados con anterioridad… pero vale la pena darles otra vuelta)

‘El eternauta’ (H.G. Oesterheld y F. Solano López, 1957)

Por supuesto, Netflix ya ha anunciado una futura adaptación de este clásico total del cómic apocalíptico argentino, pero la ambientará en la actualidad. Quizás se pierda algo de su maravillo subtexto original, sobre todo del propio remake y secuela que hizo Oesterheld en 1969, mucho más politizado y claramente simbólico que la primera versión. La historia de una invasión extraterrestre que aniquila casi toda la vida en la tierra con una nieve letal, pese a estar enclavada en un contexto y un país muy específicos, sigue siendo una aventura fascinante y melancólica.

‘Los Cuatro Fantásticos’ (Stan Lee y Jack Kirby, 1961)

Albert Monteys nos contaba que esta etapa de ‘Los Cuatro Fantásticos’ de Marvel es uno de sus comics favoritos de ciencia-ficción, y no es para menos: la imaginación que desborda sigue siendo absolutamente espectacular y Kirby exprimió al máximo las posibilidades del medio, con aventuras increíbles como el viaje a la Zona Negativa o las apariciones de Galactus y Estela Plateada. Esta etapa es tan grandiosa que una adaptación solo serviría para reducir su cósmica espectacularidad… aunque quizás en formato animado se podría hacer un apaño.

‘Zarpa de acero’ (Ken Bullmer y Jesús Blasco, 1962)

De entre los clásicos británicos que en España conocimos por Ediciones Vértice, como ‘Mytek’, ‘Kelly Ojo Mágico’ o ‘Spider’, sin duda el más adaptable es el legendario ‘Zarpa de Acero’ que en su mejor etapa dibujó el español Jesús Blasco, y que actualizaba la megalomanía del hombre invisible de H.G. Wells en formato manopla. La época en la que se enfrentaba como antihéroe a la organización MIEDO, los laktianos o los también wellsianos Ojos Que Andan da para una buena adaptación disparatada. Aunque lo mejor sería juntarlo con el resto de sus compañeros generacionales en un universo cinemático, al estilo de lo que Alan Moore hizo en ‘Albion’.

‘Juez Muerte’ (John Wagner y Brian Bolland, 1980)

Sabemos que es injusto que con toda la ralea de personajes históricos que tiene ‘2000 AD’ a bordo (de Halo Jones a Strontium Dog, muchos de ellos con potenciales y magníficas adaptaciones) volvamos a Dredd, el único que ya ha sido adaptado, especialmente bien además en la película de 2012. Pero dejadnos soñar con una adaptación de la saga de los Jueces Oscuros, criaturas interdimensionales procedentes de un mundo donde la vida es muerte y cuya primera aparición es uno de los clásicos totales del primer Dredd.

‘El incal’ (Alejandro Jodorowsky y Moebius, 1980)

Posiblemente nunca vas a ver una adaptación de este cómic salvo que alguien se lance a algo animado (nada menos que Nicolas Winding Refn lo intentó, y renunció), pero sin embargo, ‘El Incal’ ha sido tremendamente influyente. No solo bebe del frustrado proyecto de adaptación de ‘Dune’ en el que estuvieron metidos Jodorowsky y Moebius, sino que películas como ‘El quinto elemento’ directamente plagian muchos de sus elementos… que ya son inadaptables de por sí. Salvo que alguien decida y sepa visualizar las aventuras metafísicas del detective Difool en el terreno de la metafísica como el genuino asalto bárbaro a los sentidos que es.

‘Ronin’ (Frank Miller, 1983)

Un clásico de un Frank Miller que por entonces estaba en su mejor momento y que, como tantas otras obras suyas de la época, es material perfecto para una adaptación gracias a su tono y ritmo altamente cinematográficos. Su estilo no solo bebe, obviamente, de los mangas que por entonces empezaban a impactar en el trabajo de Miller, sino también de los entonces muy en boga comics franceses de género. Cuenta cómo en una Nueva York distópica se reencarna un ronin del Japón medieval.

‘El puño de la estrella del norte’ (Buronson y Tetsuo Hara, 1983)

Aunque ha sido adaptado en múltiples ocasiones, tanto al anime como en imagen real, en una descafeinada versión norteamericana y en la apócrifa y sensacional ‘Historia de Ricky’, nos merecemos una versión en imagen real que respete los meandros culebroneros de la historia del manga. Y sobre todo, con larguísimas peleas que acaben con muñecos de goma deformándose y reventando. Llevamos esperando desde los ochenta y no vamos a perder la esperanza de que esta saga a medio camino entre un ‘Mad Max’ romántico y un ‘Dragon Ball’ ultragore acabe teniendo una adaptación perfecta.

‘Tank Girl’ (Alan Martin y Jamie Hewlett, 1988)

Aunque hay una no-del-todo-perfecta pero bastante de culto adaptación noventera al cine y se habla cada vez más insistente y previsiblemente de una nueva versión con Margot Robbie a bordo, la única manera de plasmar a Tank Girl convenientemente es a golpe de animación chiflada, frenética, noventera y ultrabreve. Este germen esencial de lo riot grrrl, todavía más influyente hoy, en la era del déficit de atención, merece una aproximación tan hipercinética y demencial como el magistral cómic de Martin y Hewlett.

‘Agujero negro’ (Charles Burns, 1995)

Se ha hablado de una adaptación de la alucinógena obra maestra de Charles Burns a lo largo de los años, y se ha vinculado entre otros a David Fincher y Alexandre Aja. Como es lógico y natural, nunca ha salido adelante, porque el conjunto es inconcebible como una película o serie que no sea estrictamente experimental. El argumento de base es un homenaje a las películas de invasiones de los años cincuenta pasada por la sensibilidad contemporánea de la Nueva Carne, pero el conjunto es personalísimo, alucinógeno y puro Burns.

‘Transmetropolitan’ (Warren Ellis y Darick Robertson, 1997)

Aunque las últimas noticias en torno a Ellis hacen que disfrutar de ‘Transmetropolitan’ sea un trago mucho más amargo de lo que era antes de conocer cómo se las gasta en privado, éste sigue siendo uno de los grandes comics de ciencia-ficción satírica del siglo pasado. Bebiendo de la tradición británica pero llev´andola más allá en términos de mensaje cáustico, presentaba a un periodista futuro, Spider Jerusalem, implacable y de métodos expeditivos, enfrentado a una conspiración política. Un clásico absoluto del humor negro y la crítica brutal.

‘Saga’ (Brian K. Vaughan y Fiona Staples, 2012)

Brian K. Vaughan tiene multitud de cómics de ciencia-ficción dignos de ser adaptados (especialmente ahora que ‘Y: El último hombre’ lo está siendo muy decentemente por Disney). ‘Ex Machina’ o ‘Paper Girls’ darían pie a estupendas series, pero ninguna tendría la ambición y el alcance de ‘Saga’ (que no veremos: Vaughan dice que no quiere adaptaciones de esta serie). En una planeada pausa desde 2018, cuenta la historia de amor entre dos miembros de razas extraterrestres mientras huyen de las autoridades y cuidan de su hijo, un bebé que narra en off la serie desde su vida adulta. Un cómic apabullante y ambicioso, que entra en temas complicados pero perfectos para ser tratados por la ciencia-ficción, como el racismo o la guerra.

‘Sex Criminals’ (Matt Fraction y Chip Zdarsky, 2013)

Una visión inaudita de los viajes en el tiempo a manos de un guionista que se las sabe todas, como Matt Fraction: una pareja comparte el extraño poder de paralizar el tiempo cuando alcanzan el orgasmo. Cuando se conocen y empiezan a mantener relaciones, las cosas se complican. Hasta extremos inimaginables, de hecho, con una idea para un atraco perfecto, en una historia llena de humor desvergonzado y sexo salvaje.

‘Descender’ (Jeff Lemire y Dustin Nguyen, 2016)

Emocional y épico a la vez, este cómic de Lemire y Nguyen se acerca al tema de las inteligencias artificiales con sensibilidad y buen gusto, contando la historia de TIM-21, un androide que despierta de una hibernación y descubre que unos extraños robots alienígenas han atacado a la humanidad, al tiempo que se prohíbe la mera existencia de todos los autómatas. Aventura y metafísica en un cómic que, si nada se tuerce, verás adaptado próximamente.

