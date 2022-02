13 estrenos y lanzamientos imprescindibles para el fin de semana: 'Dune', 'Cuphead', 'Horizon Forbidden West' y mucho más

Vaya fin de semana de estrenazos y novedades tenemos por delante. Del esperadísimo 'Horizon: Forbidden West' a la llegada al fin a HBO Max de 'Dune', pasando por estrenos en Netflix como la serie de 'Cuphead' o la segunda temporada de 'Space Force'. Y más, mucho más: cómics, libros, películas y series en nuestra agenda de planes para los próximos días.

'¡La serie de Cuphead!'

Nunca antes un videojuego independiente había generado una serie de animación, pero lo cierto es que 'Cuphead' es material de primera para una adaptación, que ya se había ensayado previamente en formato cómic. Pero donde funciona realmente bien es en movimiento, para aprovechar todos esos deliciosos guiños a los dibujos animados vintage del juego. Un cartoon disparatado y frenético, lleno de homenajes a los buenos viejos tiempos del cine animado. Ahora, que hagan uno de 'Hotline Miami'.

'Space Force' T2

Aunque superficialmente pueda parecer una versión de 'The Office' en clave de sátira de la carrera espacial, esta serie ambientada en la base de una ficticia (pero no mucho) Space Force norteamericana juega con otros registros. Steve Carell -también cocreador de la serie- y John Malkovich son dos amigos de carácter y profesiones contrapuestas, un militar y un científico encargados de poner en pie este delirante proyecto de defensa aeroespacial. Ejemplo de lo que se puede ver, que no nos cansamos de enlazarlo: el playback de 'Kokomo'.

'Dune'

Uno de los aterrizajes exclusivos más esperados en el catálogo de HBO Max es esta adaptación del clásico de Frank Herbert. Supuso uno de los primeros grandes estrenos post-pandemia, y un abanderado del esfuerzo que hizo Warner el año pasado por no dejar de nutrir salas y sus plataformas de blockbusters. El resultado es una película muy en la línea de Denis Villeneuve, con su ritmo solemne y su impecable apartado visual, y por suerte, veremos cómo acaba: la segunda parte ya está en marcha gracias al éxito obtenido.

'Separación'

Un auténtico sorpresón en Apple TV+, con una gran mayoría de episodios dirigidos por Ben Stiller, y que plantea una especie de distopía vintage ambientada en una oficina donde, de momento, no sabemos qué hacen. Lo que sí sabemos es que los trabajadores se han sometido a una operación que les hace olvidar todo lo que sucede en su horario laboral, es decir, que se convierten en personas distintas al entrar y salir de la oficina. Una metáfora tan obvia y directa como inquietante.

'Spiritwalker'

Nuestra película de espectáculo coreano trepidante de la semana es esta producción que llega a cines y en la que cada doce horas, un hombre despierta en el cuerpo de una persona distinta, sin saber dónde se encuentra e incapaz de recordar quién era. La película, obviamente, cuenta la búsqueda de su auténtico yo mientras huye de una organización que parece empeñada en matarle antes de que consiga más pistas sobre lo que ha sucedido en realidad.

Ya en cines

'Horizon Forbidden West'

Vuelve uno de los títulos clásicos de Playstation 4 con una secuela que no arriesga, pero que ofrece un despliegue técnico a la altura de la última consola de Sony. Aloy sigue descubriendo detalles sobre la caída de la Humanidad y sobre sí misma, y Guerrilla ha hecho un trabajo de depuración de arsenal, mecánicas de combate y detalles roleros. Visualmente apabullante, y perfecto para quienes busquen horas de inmersión, exploración y acción.

Disponible para Playstation 4 y Playstation 5

'Dynasty Warriors 9: Empires'

Después de casi un año de retraso sobre la fecha de lanzamiento prevista, llega este título de acción táctica que suma elementos de estrategia al ya clásico estilo de uno contra mil de 'Dynasty Warriors'. La historia está, como es habitual en la franquicia, inspirada en los relatos chinos milenarios de los Tres Reinos, esta vez centrándose en misiones como asediar castillos o hacer política fuera del campo de batalla. Viviremos hechos históricos reales, como la Rebelión del Turbante Amarillo y la Batalla de Chibi, aunque los jugadores podrán tomar decisiones que lleven a la historia por derroteros distintos a los auténticos.

Disponible para Playstation 4, PC y Xbox One

'Total War: Warhammer III'

Creative Assembly vuelve a dar el campanazo con su trilogía de juegos de estrategia con licencia de Games Workshop. Más accesible que nunca (hay una minicampaña de cinco horas a modo de prólogo que sirve de tutorial para aprender mecánicas básicas y novedades de esta entrega), en esta ocasión Creative Assembly echa los restos con la historia del Reino del Caos. Un conflicto que enfrenta a ocho facciones jugables, cada una con sus muy diferentes peculiaridades, divididas en un centenar de grupos autóctonos.

Disponible para PC

'The King of Fighters XV'

Hablábamos la semana pasada con respecto a 'Sifu' de una cierta resurrección del interés por los videojuegos de lucha. Esta semana tenemos otra prueba, el regreso de un auténtico clásico con nada menos que 39 luchadores y que recupera no solo el sistema de lucha de siempre, por equipos de 3 contra 3, sino que añade nuevas mecánicas y técnicas de combate. También el juego online ha sido depurado para reducir el lag, y permite juego cruzado en las plataformas de Sony.

Disponible para Playstation 4, Playstation 5 y PC

'El extraño caso del Doctor Jekyll y Mister Hyde' (Santiago García y Javier Olivares)

Astiberri recupera la primera obra conjunta de este tremendo combo de autores que ya hemos leído en 'Las Meninas' o 'La cólera', y que aquí adaptan un clásico total de la ciencia-ficción y el terror victorianos. Este cómic de 2009 se recupera con nueva portada, formato más grande y ocho páginas de extras y bocetos, en una adaptación de atmósfera retorcida y siniestra que captura toda el perturbador psicodrama de la novela de Robert Louis Stevenson.

El extraño caso del Doctor Jekyll y Míster Hyde (SILLON OREJERO)

'La manufactura de la muerte' (Alexandra Midal)

Una mezcla insólita de ensayo true crime y análisis sociológico, que se adentra en la figura de Henry Howard Holmes, el primer asesino en serie de Estados Unidos. Para llevar a cabo sus crímenes construyó en Chicago un hotel equipado con las últimas innovaciones tecnológicas al lado de uno de los mataderos más sofisticados del mundo. Una obra maestra de la muerte en serie que descubre una conexión fundamental entre el surgimiento de la Revolución Industrial y la figura del serial killer.

La manufactura de la muerte: La historia de H. H. Holmes, el primer asesino en serie de América (VARIOS)

'Relatos inquietantes' (Violet Hunt)

La Biblioteca de Carfax sigue haciendo honor a su prestigio como la mejor editorial especializada en terror de España, y publica una antología de relatos de Violet Hunt que promete espeluznar al lector más encallecido con su mezcla de espantos tradicionales y renovación de las historias de fantasmas. Nueve cuentos donde encontramos venganzas de ultratumba, sucesos inexplicables y espíritus trotones para tenernos en vela varias noches.

Relatos inquietantes (LA BIBLIOTECA DE CARFAX)

'Espada' (Anabel Colazo)

Anabel Colazo se ha convertido, a base de un trabajo invariablemente excelente, en uno de los nombres propios más estimulantes de nuestro cómic. Su última obra, publicada por La Cúpula, lo demuestra llevándonos a una época en la que todo el mundo tenía acceso a la magia. ¿O no? Ania, heredera al trono por imposición, intenta averiguar qué sucedió realmente en esta historia del pasado y qué hay de verdad en estos hechos con la ayuda de una misteriosa espada que ha encontrado.