13 estrenos y lanzamientos imprescindibles para el fin de semana: ‘Dune’, ‘Deathloop’, Junji Ito y mucho más

Este fin de semana, al fin y tras innumerables retrasos, llega ‘Dune’ a nuestros cines. Pero si los desiertos místicos y los gusanos de arena gigantes no son lo tuyo, calma, que tenemos bucles temporales y horror oriental metafísico. No se puede decir que nuestra selección de 13 planes para el fin de semana no venga bien surtidita.

‘Dune’

Uno de los estrenos más esperados y notorios de un año que todavía no ha terminado de levantar cabeza tras el golpe de la pandemia en 2020 es una ambiciosa y nada complaciente adaptación del clásico de la ciencia-ficción literaria de Frank Herbert. Denis Villeneuve no renuncia ni a la espectacularidad ni a la solemnidad del original en una película hiperestilizada y grandilocuente, quizás exigente para el público habituado a espectáculos más amables. Pero necesitamos más como ella.

Ya en cines

‘El juego del calamar’

Intrigante producción coreana que propone una mezcla de ‘Saw’, ‘Los juegos del hambre’ y ‘Humor amarillo’ donde cientos de personas con problemas económicos son invitados a participar en un curioso concurso de reglas infantiles, estética colorida y premios millonarios. Humor extravagante y chifladura sádica en uno de los estrenos más prometedores del fin de semana.

‘He-Man y los Masters del Universo’

Simpática reformulación de la franquicia clásica juguetera, en clave juvenil y futurista, y con animación CGI. Personajes rediseñados e historias actualizadas con parafernalia futurista y una renovada historia de origen para todos los personajes. Interesantes diseños y acción frenética y ruidosa que no deja tiempo ni para tomar aliento.

‘Encuentros en la oscuridad’

Interesante thriller británico que bebe de clásicos como ‘Encuentros en la tercera fase’ y que cuenta cómo, un año después de la desaparición de una niña de 8 años, su familia regresa a su pueblo natal. Esa misma tarde, unas luces extrañas aparecen en un bosque cercano y la familia sufre un accidente con el que comenzarán una serie de revelaciones que quizás les lleven a descubrir la verdad sobre la desaparición de la pequeña.

‘Contagio’

Hace diez años Steven Soderbergh predijo la pandemia que estamos viviendo de forma ridículamente precisa, hasta el punto de que ver ‘Contagio’ es una experiencia mucho más extrema de lo que posiblemente tenía previsto su director. Del Palacio de Hielo a los tuits antivacunas, pasando por la rapidez exponencial con la que se fue propagando la enfermedad por todo el mundo. Le faltaron los DJs en los balcones, pero todo lo demás está aquí.

A las 22:10 el viernes 17 en La 1 (y también la tienes en HBO)

‘Deathloop’

Uno de los juegos más originales y arriesgados que hemos visto últimamente, disfrazado de shooter con bucles temporales, pero que en realidad sigue la filosofía Arkane (‘Dishonored’, ‘Prey’) de dejar que el jugador afronte las partidas como quiera. Un sofisticado sistema de poderes y armamento y una serie de sencillos objetivos (matar a una serie de objetivos… que reviven cuando el bucle se reactiva) para un juego laberíntico de búsqueda de pistas dentro de la más absoluta libertad de acción.

Disponible para PC y Playstation 5

Beta abierta de ‘Age of Empires IV’

Este fin de semana, entre el 17 de septiembre a las 19:00 y el 20 de septiembre a las 19:00 será posible acceder a la beta abierta de ‘Age of Empires IV’. Es una prueba técnica de estrés para poner a prueba los servidores y ver cómo rinden cuando hay muchas conexiones simultáneas, pero permitirá acceder al juego si tu equipo cumple estos requisitos mínimos, y probar el multijugador online.

Accede a través de Steam y pulsa «Unirse a Age of Empires IV Technical Stress Test»

‘Eastward’

No te dejes llevar por su grafismo, que recuerda a los animes de hace dos o tres décadas: ‘Eastward’ tiene humor y temas muy adultos, y está ambientado en una sociedad a punto de la extinción por culpa de una toxina. Los dos protagonistas viven en una sociedad subterránea de la que quieren huir y lo harán en una aventura que mezcla exploración, puzles y acción, combinando las habilidades de los dos amigos. Una sorpresa de los creadores de títulos como ‘Stardew Valley’ o ‘Starbound’

Disponible para PC y Nintendo Switch

‘Gamedec’

Un juego de rol que sus creadores definen como «adaptativo», ambientado en un futuro cyberpunk, y donde nuestras decisiones irán orientando el desarrollo del juego. En la Varsovia del siglo XXII, el jugador encarna a un detective privado especializado en crímenes que tienen lugar en entornos virtuales. Con este punto de partida, el título anima a enfocar los problemas y los casos desde ángulos personales, y propone una curiosa vista isométrica que pone todo el acento en los detalladísimos escenarios.

Disponible para PC y Nintendo Switch

‘Piranesi’ (Susanna Clarke)

El clasicazo moderno ‘Jonathan Strange y el señor Norrell’ encuentra al fin un sucesor con la nueva novela de su autora, Susanna Clarke. De nuevo entremezclando realidad histórica y fantasía desbordante, nos adentraremos en la casa de Piranesi, un lugar mutante y líquido (a veces literalmente), donde su dueño emprende una investigación científica para alcanzar El Gran Conocimiento Secreto con la ayuda de alguien que se hace llamar El Otro.

Piranesi (Salamandra Narrativa)

‘El imperio del dolor’ (Patrick Radden Keefe)

Subtitulado ‘La historia secreta de la dinastía que reinó en la industria farmacéutica’, este ensayo del autor de ‘No digas nada’ se adentra en la historia de la familia Sackler, una de las más ricas del mundo y de las más respetadas… hasta que se supo que su riqueza venía del OxyContin, el potente analgésico que catalizó la crisis de los opioides en Estados Unidos. Este libro repasa la historia del emporio construido gracias al Valium y cuyos orígenes se remontan a los tiempos de la Gran Depresión.

El imperio del dolor: La historia secreta de la dinastía que reinó en la industria farmacéutica (Reservoir Narrativa)

‘Tokyo Vice’ (Jake Adelstein)

Un vibrante ensayo en primera persona que arranca cuando el periodista norteamericano Jake Adelstein se incorporó a un diario japonés con solo 24 años, convirtiéndose en el primer profesional extranjero en tomar una posición así. A lo largo de doce años cubrió todo tipo de crímenes, muchos de ellos relacionados con la yakuza, y se convirtió en el interlocutor de la organización, lo que llegó a poner en peligro su vida, incluso cuando volvió a Occidente.

Tokyo Vice (PENINSULA)

‘El umbral de lo siniestro’ (Junji Ito)

Vuelve uno de los autores de manga de terror más seguidos (y temidos). En este nuevo volumen, el autor de ‘Uzumaki’ y ‘Tomie’ presenta cuatro relatos en los que se explora se explora el umbral que separa el mundo de los vivos y el de los muertos, lo real y lo fantasmagórico, la fe y la locura, la vigilia y el sueño. Todo con su habitual tono entre lo caricaturesco y el horror puro y duro.