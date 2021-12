13 estrenos y lanzamientos imprescindibles para el fin de semana: ‘El libro de Boba Fett’, ‘The King’s Man’, ‘Mundo Mutante’ y mucho más

Ahora sí: rematamos el año, pero no la diversión ni el ocio (esperemos). Aunque estos compases finales de diciembre (y los iniciales de enero) no suelen ir sobrados de novedades, tenemos reediciones, ofertas e ideas suficientes como para que nadie tenga que verse obligado a recurrir a la ingesta de polvorones para pasar el rato. Nos vemos dentro de una semana con otros 13 planes, y que empecéis el año de la mejor forma posible.

‘The King’s Man: La primera misión’

Cuatro años después de la no muy excelente ‘El círculo de oro’ vuelven los agentes secretos con el indiscutible sello de Mark Millar (o sea, desfasadísimos, irónicos y ultraviolentos) en una precuela con un reparto que quita el hipo. Ralph Fiennes, Charles Dance y Gemma Arterton encabezan un reparto espectacular en el que se nos explica el origen de la agencia de espías que protegerá al mundo en la sombra.

Ya en cines

‘El ala oeste de la Casa Blanca’

El clásico absoluto de Aaron Sorkin forma parte del abundante catálogo de series clásicas de NBC, pero sorprendentemente se incorpora a la parrilla de HBO Max desde este mes pese a que pertenece a Universal. No le busquemos demasiadas explicaciones a la coyuntura y disfrutemos de un clásico absoluto de la televisión moderna y política, espléndidamente dialogada, planificada e interpretada, y recemos para que sea la primera de muchas recuperaciones.

‘El libro de Boba Fett’

Muy poco a poco (de momento solo está disponible el primer episodio) aterriza en Disney+ el esperado spin-off de ‘The Mandalorian’, protagonizado por uno de los antihéroes más carismáticos de ‘Star Wars’. Volvemos al tono y el ritmo de western, a los ambientes desérticos y a explorar a fondo la fauna y los habitantes de Tatooine en una serie que nos mostrará las peripecias del cazarrecompensas como nuevo señor del crimen del planeta y, en flashbacks, cómo llegó a esa situación. Franqueza camp, cero exhibiciones tecnológicas y mucho brío narrativo para una ópera espacial a ras de suelo.

‘Cobra Kai’ T4

El último día del año, una vez más, llega la nueva temporada de ‘Cobra Kai’, que no ha perdido nada de su honesto encanto: planteada en principio como una especie de guiño nostálgico a una de las sagas clave del cine juvenil de los ochenta, pronto desveló un corazón único y un trasfondo de comedia amable muy potente. En esta nueva temporada aterriza un nuevo enemigo de Daniel, como siempre directo desde las películas originales. Ya hay que ir abriendo el melón de Jackie Chan y Hillary Swank.

‘Palm Springs’

La hemos metido, con todos los derechos, en nuestra lista de lo mejor del año, y a partir de este día 1 llega con la suscripción básica a Filmin. Esta comedia romántica al estilo de ‘Atrapado en el tiempo’ cuenta con Andy Samberg y Cristin Milioti como una pareja de cínicos jóvenes que tiene que conseguir que su historia de amor pasada de rosca triunfe durante una boda y en plena explosión de bucles temporales.

‘Fights in Tight Spaces’

El tramo final del año escasea en novedades de peso, aunque sin duda entre tiendas que regalan títulos de primera, ofertas infartantes y lo mucho que tienes acumulado, la escasez de lanzamientos no debería ser un problema. Con todo, recuperamos algunos títulos que han asomado la cabeza por este último mes y que conviene recuperar. Como este ‘Fights in Tight Spaces’, que pese a su título no es un juego de acción, sino un roguelike de mazos de mecánica laberíntica y ambientado, eso sí, en una de esas hipercoreografiadas escenas de combates multitudinarios en una buena película de acción.

Disponible en Xbox Series X/S, Xbox One y PC

‘Shovel Knight Pocket Dungeon’

Desde aquel brillante arcade de tipo clásico original, la saga ‘Shovel Knight’ ha ido creciendo con incursiones en distintos géneros. La última es esta divertida mezcla de acción y puzle, con mazmorras, final bosses… y aspecto de ‘Tetris’. Habrá que agrupar enemigos para propinarles los golpes más poderosos y tendremos a nuestra disposición diez héroes distintos, cada uno con sus peculiaridades, lo que nos conducirá a distintos estilos de juego. Y por supuesto, de propina, un modo Versus.

Disponible para PC, Playstation 4 y Nintendo Switch

‘The Gunk’

Disponible en Xbox Game Pass, este atractivo título de Image & Form Games, creadores de la serie ‘SteamWorld’, nos propone un acercamiento distinto al género de exploración de planetas. En un planeta alienígena habrá que limpiar todos los detritus y basura con un dispositivo especial que llevamos en el brazo. Uno de esos juegos memorables y cuidados en todos sus aspectos que corren el riesgo de pasar desapercibidos ante el exceso de novedades.

Disponible para Xbox One, Xbox Series X/S y PC

Trilogía ‘Tomb Raider’ gratis en la Epic Store

La última trilogía de juegos de ‘Tomb Raider’ y todos sus DLCs cierran a lo grande la semana de regalos en la Epic Store. La fantástica reformulación de la heroína más conocida de los videojuegos, consistente en los juegos ‘Tomb Raider: GOTY Edition’, ‘Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration’ y ‘Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition’ está, como siempre, disponible por tiempo limitado y serán tuyos para siempre una vez los descargues.

‘El Necroñamñamñam’ (Mike Slater y Kurt Komoda)

Un libro de recetas muy diferente a lo acostumbrado, y que en este caso se basa en los poderosos y aterradores mitos de Cthulhu de Lovecraft. Acompañado de ilustraciones de Kurt Komoda absolutamente acordes con el contenido, y bajo el lema «Lo que aterroriza al ojo puede resultar delicioso al estómago», Mike Slater recoge recetas tan sugerentes como Shoggulash, Atlach-Nachos o Nog-Sothoth, el licor en la ponchera. Todo ello con ingredientes que pertenecen a este lado de la realidad, pero con resultados francamente ultraterrenos. Iä, Iä, Iä!!!

El Necroñamñamñam. Recetas y ritos del legado de H. P. Lovecraft: 26 (Cocina práctica)

‘Mundo mutante + Hijos del mundo mutante’ (Jan Strnad y Richard Corben)

Clásico absoluto del maestro Richard Corben con guiones de Jan Strnad, que al fin es reeditado como dios manda en una edición que incluye las dos partes de esta icónica historia apocalíptica, con el añadido de extras muy jugosos, imprescindibles para los devotos del fascinante proceso creativo de Corben. Nuestro protagonista es Dimento, mutante noble que intenta sobrevivir después del fin del mundo en un entorno salvaje donde se va a encontrar con fanáticos, científicos locos y criaturas de todo tipo.

Mundo mutante + Hijo del mundo mutante (Ed Deluxe)

‘Biotopía’ – Temporada 2

La segunda temporada de la exitosa audioficción de Manuel Bartual se ha desarrollado íntegramente bajo el paraguas de Podium Podcast. Este nuevo proyecto de uno de nuestros creadores más inclasificables nació durante los primeros compases del confinamiento, pero este segundo año le ha permitido ser más ambicioso en lo técnico, siempre respetando el formato de órgano informativo de un centro de investigación y desarrollo tecnológico del futuro. Con un plantel de voces magnífico y gracias desconcertante imaginación de la que hace gala siempre su creador, Biotopía concluye su segunda temporada esta semana con unas cuantas sorpresas a cuestas.

‘El lanzador de cuchillos’ (Steven Millhauser)

El ganador de un Pulitzer Steven Millhauser presenta en esta colección de cuentos una muestra muy representativa de su prosa. A medio camino entre la fantasía lírica y el retrato reflexivo de las miserias cotidianas Millhauser recurre en sus relatos, una y otra vez, a los artistas de circo, a los fenómenos inexplicables y a la imaginación desbocada. Obsesionado con las réplicas, con los espejos y con las casualidades, sus historias son un baño de esa imaginación lírica de la que tan necesitados andamos.

El lanzador de cuchillos (LINEA C)