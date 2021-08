13 estrenos y lanzamientos imprescindibles para el fin de semana: ‘Free Guy’, ‘Ghost of Tsushima Director’s Cut’, lovecraft y mucho más

Alan Moore pone en solfa a los superhéroes enmascarados, Ryan Reynolds se embarca en una nueva comedia disparatada, ‘Ghost of Tsushima’ tiene ampliación con ocho horas de juego extra, Herbert West no se cansa de reanimar cadáveres. Que no se diga que por estar en agosto vamos a pasar el fin de semana cruzados de brazos.

‘The Show’

Una mezcla apabullante de comedia, magia y pura excentricidad en el que es el primer guión original del maestro Alan Moore para el cine, que no deja títere con cabeza en un ácido noir ambientado en su eterna ciudad natal de Northampton. Moore arremete hasta contra los superhéroes enmascarados, como no podía ser menos, con la historia de un detective contratado para encontrar una joya desaparecida, misión para la que tendrá que sobrevivir a mafiosos que practican vudú y algún que otro vampiro. Disponible en Filmin hasta el 26 de agosto.

‘Free Guy’

En el tramo final de un verano que poco a poco empieza a retomar las costumbres de las carteleras llenas de grandes estrenos, llega esta comedia de acción que satiriza todos los tópicos, costumbres y disparates propios de los videojuegos. Una especie de ‘El Show de Truman’ virtual en el que Ryan Reynolds es un pupas secundario en un videojuego cualquiera que se da cuenta de su condición de habitante de un mundo regido por otros y decide tomar las riendas.

Disponible en cines.

‘Fabricated City’

En curiosa sintonía con ‘Free Guy’, esta producción coreana retrata un mundo virtual, pero desde el otro lado: el de un gamer de éxito que en realidad es un joven desempleado sin mayor beneficio. Cuando es acusado por error de haber robado un banco, pondrá en marcha su ingenio y el de sus compañeros de andanzas digitales para demostrar su inocencia, en un batiburrillo de drama teen, comedia y acción muy del gusto coreano.

‘Battlebots’ (Temporada 1 y 2)

Tremendas escaramuzas robóticas en una mezcla de reality, concurso y retransmisión de wrestling cuyas dos primeras temporadas (una de 6 y otra de 11 episodios) llegan ahora a Netflix. Desde la construcción de los temibles ingenios a su enfrentamiento a grasa y acero en rings apocalípticos, en una serie no recomendada para fans de ‘Cortocircuito’.

Podcast: ‘Crímenes. El musical’

El Extraordinario es un repositorio de podcasts de excelentes calidad que hasta el momento solo tienen en marcha tres programas, pero los tres muy recomendables. ‘Vacunas‘ revisa de forma amena la historia de estos fármacos, con un montón de datos y una aproximación divulgativa; ‘La fucking condición humana‘ habla de temas tan variados como el eco, el olfato o la basura, a menudo con toques científicos muy interesantes; pero nuestro favorito es ‘Crímenes. El musical‘, una recopilación de crímenes míticos de la crónica negra española, con una aproximación entre lo sociológico, lo forense y lo morboso.

‘Ghost of Tsushima Director’s Cut’

Una estupenda oportunidad para ampliar la experiencia del que fue la última superproducción de Playstation 4, una excelente aventura, de atmósfera y estética impecable, que llevaba al jugador al Japón feudal a enfrentarse en solitario a una histórica invasión mongola. Esta nueva versión se puede comprar de forma independiente o usarla para aumentar por 19,99 euros el juego inicial e incluye, además de abundantes mejoras técnicas para PS5, un DLC con una nueva isla con ocho horas de juego adicionales.

Ya a la venta para Playstation 4 y Playstation 5

‘Twelve Minutes’

La sensación indie del momento es esta joyita del creativo Luis Antonio y Annapurna Interactive en el que, bajo el formato de un thriller interactivo, conoceremos a un hombre encerrado en un bucle de tiempo infinito, en el que deberá navegar para solucionar un misterio a causa del que su mujer ha recibido una terrible paliza. Accesible en cuanto al uso, pero de enrevesada solución, sus enigmas te tendrás cautivado durante días.

Ya a la venta para Xbox Series X|S, Xbox One y PC

‘Road 96’

El director del recordado ‘Valiant Hearts’ presenta una ambiciosa producción indie en la que habrá que escapar de un siniestro país haciendo auto-stop. La novedad es que aquí carreteras y paisajes se generan de forma procedural, así que no hay dos viajes iguales. Cada viaje o fuga dura entre treinta y sesenta minutos y habrá que tomar decisiones que afectan a medios de transporte, las interacciones con otros personajes y puzles que hay que resolver.

Ya a la venta para Nintendo Switch y PC

‘Axiom Verge 2’

Aunque hizo su debut hace un par de semanas, no nos resistimos a recuperar esta delicia rabiosamente indie (está programado, como su precedente, por una sola persona, Thomas Happ) y que recupera el sabor pixelado de las aventuras de los 16 bits. Con una mecánica de exploración típicamente metroidvania, abandonamos la ambientación de furiosa ciencia-ficción para adentrarnos en un entorno más onírico y propio de fantasías más sugerentes, con saltos entre mundos reales, virtuales y oníricos.

Ya a la venta para Nintendo Switch, PS4, PS5 y PC

‘OVNI: Mitología de una emergencia’ (Pablo Vergel y Félix Ruiz Herrera)

Un ensayo que no pretende explicar los ovnis, sino adentrarse en su mitología: ¿qué hay detrás de nuestra fascinación por ellos? ¿Por qué surgieron en un momento muy concreto y significativo de la historia de Estados Unidos? ¿Qué significa el año 1947? ¿Han dejado de experimentarse avistamientos? Para ello se analizan casos tan populares como los de Kenneth Arnold, Adamsky, Shaver, Hill, Strieber, o Mothman, en un fascinante recorrido por el impacto de los platillos volantes en la mitología urbana del siglo XX.

OVNI: Mitología de una emergencia

‘Ciencia ficción. Utopía y mercado’ – Pablo Capanna

Un libro histórico, imprescindible tanto para quienes les interese el género como para los estudiosos de la historia del análisis cultural. Este volumen fue publicado originariamente en 1966 bajo el título ‘El sentido de la ciencia ficción’ y fue pionero a la hora de dar sentido, por primera vez en español, a un conjunto de libros que permanecían huérfanos de coherencia global y de sentido unitario. Esta versión está corregida y aumentada para adaptarla a los nuevos tiempos.

Ciencia Ficción. Utopía y mercado.

‘Agujas doradas’ (Michael McDowell)

Una fantasía oscura (sin elementos abiertamente sobrenaturales, pero que se palpan en el ambiente) a manos del que fue guionista para películas de Tim Burton como ‘Bitelchús’ o ‘Pesadilla antes de Navidad’. Aquí nos adentramos en el conocido como Triángulo Negro de Nueva York, una zona de fumaderos de opio, garitos de mala muerte y miseria, dominados por la matriarca Black Lena Shanks. Pero el despiadado juez James Stallworth ha decidido que ha llegado el momento de acabar con su imperio del crimen.

‘Herbert West – Carne fresca’ (Rodrigo López y LucianoSaracino)

Si, como nosotros, eres devoto de las tropelías post-mortem de la creación satírica más popular de H.P. Lovecraft, el doctor Herbert West (más conocido como El Reanimador), este cómic creado por dos grandes figuras del cómic latinoamericano es para ti. Partiendo de los relatos de Lovecraft, este volumen retoma al icónico mad doctor para volver a demostrar por qué no conviene jugar a ser Dios.

HERBERT WEST: Carne Muerta