13 estrenos y lanzamientos imprescindibles para el fin de semana: ‘Fundación’, ‘Misa de medianoche’, Castlevania y mucho más

Ciencia-ficción pura, terror puro y videojuegos clásicos puros. Si lo tuyo es el purismo, la selección de esta semana viene a alimentar tu lado más integrista. Si te gustan las mezclas impías y los experimentos transversales también tenemos unas cuantas cosas. La agenda de Xataka para el fin de semana, como siempre, con lo más exquisito del ocio.

‘Fundación’

Los aficionados a la ciencia-ficción más clásica y literaria están de enhorabuena: la semana pasada, la épica de ‘Dune’ en la gran pantalla; esta, la extraordinaria adaptación de ‘Fundación’ de Isaac Asimov, cuyos tres primeros episodios ya están disponibles en Apple TV+. Un diseño de producción y una ambientación magníficos y un estupendo trabajo de asimilación y transformación del original literario, que pasa de «inadaptable» a una versión más lineal, pero igual de fascinante y épica.

‘No respires 2’

Aquella curiosa pieza de horror claustrofóbico que fue ‘No respires’ recibe una peculiar continuación en la que nos centramos en la vida reformada del protagonista de aquella, el ciego hiperletal Norman Nordstrom. Tendrá que enfrentarse a sus pecados del pasado en una película inesperada y que mantiene e incluso multiplica los hallazgos visuales y los experimentos con la tensión extrema de su sensacional predecesora.

Ya en cines

‘Misa de medianoche’

Mike Flanagan, el creador de ‘La maldición de Hill House’, vuelve con una nueva historia de terror centrada en una comunidad aislada en una isla que aguarda el regreso de su sacerdote habitual. En su lugar llega un joven cura que revoluciona el comportamiento de los isleños. Atmósfera opresiva, aires de Stephen King, abundantes dosis de melodrama e interpretaciones de primera para una miniserie de Netflix de solo siete capítulos que ya se cuenta entre lo más escalofriante de la plataforma.

‘Doom Patrol’ T3

No termina de estar claro cómo una serie tan extravagante e inclasificable como ‘Doom Patrol‘ aguanta temporada tras temporada, pero lo importante es que ya está de vuelta un tercer año. Aún rascando personajes, situaciones y enemigos de los fabulosos cómics de Grant Morrison, esta temporada nos presenta a personajes tan icónicos como la Hermandad de Dadá, en una serie que te tendrá gritando a cada episodio «What the fuuuuuuuuuuuuuu…«

‘Star Wars: Visions’

Una reinvención radical de la saga galáctica en formato anime, realizada por estudios punteros del género actuales, y que agarra el impacto que la cultura japonesa y el mito del samurái ha tenido en la iconografía y las historias originales de ‘Star Wars’ para devolverlo a su lugar de origen. Nueve episodios de entre quince y veinte minutos, de estéticas y ritmos muy diversos, pero que demuestran lo mutable y ver´satil que es la mitología de la franquicia.

‘Castlevania Advance Collection’

Tres juegos de Gameboy Advance absolutamente legendarios dentro de la franquicia Castlevania y un cuarto de extra, el durísimo ‘Vampire’s Kiss’ de Super Nintendo, componen este pack que no solo llega, obviamente, para Nintendo Switch, sino también para otras consolas. Aunque el formato natural de estos juegos es el portátil, son clásicos absolutos de la exploración, la aventura y el gótico flamígero en 2D, así que es una excelente oportunidad de recuperarlos en un pack cargado de extras.

Disponible en Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC

‘Sable’

Una estética absolutamente única y peculiar y que recuerda a los clásicos europeos del cómic de ciencia-ficción de los ochenta es el gran atractivo de este indie en el que un mundo desierto queda a nuestra disposición para ser explorado. Monumentos inmensos, restos arquitectónicos y naves accidentadas son algunos de los peligrosos parajes por los que deambular mientras nuestra heroína va descubriendo detalles de su pasado.

Disponible para PC, Xbox One y Xbox Series X/S.

‘Diablo 2: Resurrected’

Un aut´éntico clásico de los tiempos gloriosos del PC regresa, esta vez con una versión que va más allá de un mero remake con lavado de cara: ‘Diablo II ‘conserva todo el estilo del frenético original, pero sus controles, por ejemplo, han sido replanteados para que el juego en consola o con pad sea cómodo. Diablo, Mefisto y Baal están dispuestos a que vuelvas a enfrentarte a ellos en esta legendaria aventura infernal.

Disponible para PC, PS4, PS5, PC, Xbox One, XBox Series X/S, Switch

‘Lost Judgment’

Camuflado bajo una apariencia de thriller de investigación, los fans de ‘Yakuza’ ya saben que se pueden encontrar aquí, literalmente, cualquier cosa. Concursos de baile, artes marciales, carreras y, por supuesto, jugar a videojuegos clásicos de Sega. La saga de acción urbana más impredecible y ridículamente solemne de la historia ha vuelto para tenerte entretenido con actividades insospechadas durante días.

Disponible en Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

‘Ring Shout – Nuestro cántico’ (P. Djèlí Clark)

Si te gustó ‘Territorio Lovecraft‘ y te quedaste con más ganas de fantasías oscuras de tintes raciales, esta novela te teletransporta a 1915, momento en el que tras el estreno de ‘El nacimiento de una nación’, las filas de Ku Klux Klan ven multiplicarse sus miembros. Hoy son un ejército de monstruos que viajan por todo Estados Unidos expandiendo el odio y el caos: solo un grupo de valientes intentarán detenerlos, y sí, les hará falta una espada mágica.

Ring Shout: Nuestro cántico

‘No entres en el bosque’ (Stephanie Perkins)

Si nunca has oído hablar de Stephanie Perkins, debe ser porque no eres muy habitual de la literatura young adult, pero no te preocupes, que en breve la vas a tener hasta en la sopa, porque Netflix y James Wan están adaptando su ‘Hay alguien en tu casa’. Este es su nuevo libro, en el que dos chicas de acampada se cruzan con un asesino en serie. Terror despreocupado y para todos los públicos, para leer de una sentada como si estuviéramos todavía en pleno veranito.

No entres en el bosque: 75 (Luna roja)

‘Yo, Henry’ (Naomi Gibson)

La primera novela de esta autora de ciencia-ficción se adentra en el lado oscuro de las inteligencias artificiales con una intrigante historia de una experta diseñadora que crea el que cualquiera podría calificar como el novio perfecto. Solo que no existe: es un puñado de líneas de código que pronto empiezan a tomar una actitud muy peligrosa. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para conservar al amor de su vida?

Yo, Henry (Ciencia Ficción)

‘10.000 millones de naves’ (Pablo Vergel)

Reediciones Anómalas, una de las editoriales más singulares de nuestro concurrido panorama editorial independiente, nos trae de vuelta esta novela de Pablo Vergel publicada originariamente en 2016 y que llevaba un tiempo agotadísima. En él, un periodista especializado en temas paranormales decide retomar una antigua investigación sobre un polémico y mediático caso de contactismo extraterrestre. Una historia de humor y misterio que conecta, claramente, con el caso de un conocido iluminado andaluz (o del planeta Raticulín) con el que la televisión alimentó su programación durante meses.

10000 millones de naves (2021)