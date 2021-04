13 estrenos y lanzamientos imprescindibles para el fin de semana: ‘Mortal Kombat’, ‘Archenemy’, ‘Fez’, Nicolas Cage y mucho más

Fin de semana absolutamente excesivo es el que te espera si decides adentrarte en nuestras recomendaciones: del superheroismo dudoso de ‘Archenemy’ a las ultrapeleas entre titánicos ninjas y nigromantes de ‘Mortal Kombat’, pasando por el mega-acting de Nicolas Cage. Con nuestras 13 propuestas de ocio, este fin de semana no hay respiro.

‘Mortal Kombat’

Warner no da respiro, y tras el estreno hace unas pocas semanas (taquillazo incluido) de ‘Godzilla vs. Kong‘, es el turno de una adaptación de videojuegos que llevaba unos años dando tumbos y que ha acabado llegando a buen puerto. Y por lo que se puede ver en trailers y avances, el resultado no podía ser más prometedor. Estética y argumento parecen fieles al original, hay guiños a la primera y muy querida adaptación de los noventa y el espectáculo parece centrarse en lo que nos interesa: el gañaneo y los trompazos. Get over here!

Disponible en cines

‘Archenemy’

La nueva película de Spectrevision, productora de éxitos recientes tan interesantes como ‘Color Out of Space‘, ‘Mandy’ o ‘Daniel Isn’t Real’ plantea aquí una vuelta de tuerca al tema de los superhéroes con la historia de un indigente que dice ser en realidad un héroe de otra dimensión, aunque en la Tierra no funcionan sus poderes. Solo un chaval confiará en él, pero no te equivoques: esto no es una película de amistad evocadora entre dos perdedores, sino una cruda reflexión sobre la verdad y sus consecuencias.

‘Synchronic. Los límites del tiempo’

Cuarta colaboración de Justin Benson y Aaron Moorhead, dos interesantísimos creadores de paradojas temporales y fantasías paranoides que se caracterizan por dejar a sus espectadores rascándose la cabeza intentando encontrar sentido a lo que acaban de ver: suyas son maravillas recientes como ‘Spring’, ‘El infinito’ y ‘Resolución’. Aquí, Jamie Dornan y un Anthony Mackie pre-éxito en Marvel son dos paramédicos que experimentan con una droga que les hace perder el contacto con las nociones tradicionales de tiempo y el espacio.

‘La guardia’

El ingente Mundodisco de Terry Pratchett rebosa de personajes memorables. Pero pocos como la La Guardia, la fuerza policial de Ankh-Morpork, una de las principales ciudades de este mundo de fantasía. Estamos ante una serie que lleva años en desarrollo de distintas formas, hasta el punto de que Terry Pratchett llegó a supervisar sus versiones iniciales antes de su muerte en 2015. Finalmente, ha visto la luz con un reparto encabezado por Richard Dormer y cierta polémica por las libertades que se ha tomado con el original. Comprueba tú mismo si los cambios han sido acertados.

‘Una joven prometedora’

La película polémica de la temporada es este thriller que recoge la herencia de las viejas películas de explotación del subgénero de rape & revenge y les da un lavado de cara estético. Pero la historia es vieja y sabida y apela a los bajos instintos, como debe ser, con una joven agredida que clama venganza contra aquellos que le arruinaron la vida. Un reparto femenino estupendo (Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie) unen fuerzas en una película de Emerald Fennell nominada a cinco Oscar (mejor película, actriz, dirección, guión y montaje)

Disponible en cines

‘Fez’

¿Es ‘Fez’ uno de los mejores videojuegos indie de la historia? No solo lo es, sino que además casi que se le puede quitar la categoría «indie» a esa cuestión, y seguirá siendo igual de acertada. Una mezcla deliciosa de aventura, acción y diabólicos puzles que exigirá, como en los viejos tiempos, mapear a mano con papel y lápiz, en una maravilla pixelada que juega con las perspectivas y los trampantojos de forma tremendamente divertida. Prácticamente inagotable y eternamente cautivador.

Disponible para Nintendo Switch

‘Super Meat Boy Forever’

Otro clásico absoluto de los indies de los tiempos heroicos y la programación en Flash, que vuelve con una secuela que respeta a la perfección la estética y mecánicas del endemoniado original. Esta segunda parte ya llegó a finales de 2020 para PC y Switch, y ahora es el turno de las otras consolas, Xbox One y Playstation 4, con un sistema de control renovado, desafíos diarios y 7200 niveles distintos, todos ellos diseñados a mano, y que se presentan al jugador de forma distinta según su progreso en el juego.

Disponible para Xbox One y Playstation 4

‘Shadow Man Remastered’

Es el fin de semana de los clásicos, está claro. Pero a diferencia de los dos anteriores juegos, de estética pixelada, ‘Shadowman’ es un auténtico icono del poligonazo primigenio. Lo lanzó Acclain para PC, PlayStation, Dreamcast y Nintendo 64 en 1999 y ponía a los jugadores en la piel de un héroe que debía liquidar demonios que invaden nuestro mundo. Esta nueva versión recupera contenido eliminado, remasteriza banda sonora, está en 4K, mejora gráficos, tiene antialiasing, y rediseña control, IA y mecánicas.

Disponible en PC, Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch

‘The Longing’

Unos meses después de su llegada a PC aterriza en Nintendo Switch esta joyita extraña y atmosférica que pone al protagonista (y al jugador) a aguantar un confinamiento de 400 días de tiempo real, esperando a que despierte su semi-mitológico rey. Una mezcla de idle game, juego de exploración y aventura gráfica en el que, a un ritmo de tremenda parsimonia podremos indagar en las cuevas, decorar nuestro habitáculo o incluso desobedecer al rey y escapar de la reclusión. Una maravillita semiexperimental que pondrá a prueba tu paciencia e ingenio.

Disponible en Nintendo Switch

‘Las 100 primeras películas de Nicolas Cage’ (Paco Alcázar, Torïo García)

La filmografía del genio de la interpretación extrema ha alcanzado el centenar de películas, muchas de ellas iconos de lo extraño y lo inclasificable. Convertido en meme ambulante, su persona se confunde con sus papeles, y antes de ver cualquiera de sus interpretaciones, uno ya sabe que una película de Nicolas Cage va a ser, ante todo, una película de Nicolas Cage. Paco Alcázar y Torïo García repasan en este imprescindible volumen ese centenar de películas, revisan sus constantes y analizan sus hallazgos.

Las 100 primeras películas de Nicolas Cage (CARAMBA)

‘El invencible’ (Stanislaw Lem)

Lem, como de costumbre, ya andaba innovando en 1964 con esta novela, que incluía en su trama elementos inauditos entonces, como los nanobots y la evolución artificial. El Invencible es el nombre de una enorme nave que parte hacia el encuentro de su gemela, la Cóndor. Está perdida en Regis III, un planeta aislado que provoca oleadas de angustia vital en todos los que desembarcan en él. Como en ‘Solaris’, un disfraz futurista sirve a Lem para adentrarse en los abismos de la identidad humana.

El Invencible (IMPEDIMENTA)

‘La chica oculta y otros relatos’ (Ken Liu)

Si aún no te has subido al carro de la ciencia-ficción china, esta recopilación de relatos escritos en los últimos cinco años por la superestrella del género Ken Liu puede ser una excelente puerta de entrada. 18 relatos que tratan desde asesinos que viajan en el tiempo a emotivas relaciones paternofiliales con un giro inesperado. Además, el libro incluye un fragmento de ‘El trono velado’, tercer volumen de la serie de fantasía épica ‘La Dinastía del Diente de León’.

La chica oculta y otros relatos: 099 (Runas)

‘Los perros de Tíndalos’ (Frank Belknap Long)

Si eres fan fatal de Lovecraft pero se te ha acabado el material, esta semana te recomendamos esta recopilación de relatos de uno de los integrantes más notorios del círculo más cercano del de Providence. Esta selección incluye dos historias que son pura mitología cthulhuniana: ‘Los devoradores del espacio’ y ‘Los perros de Tíndalos’, y el volumen incluye historias como ‘El horror de las montañas’, que permanecían inéditos en España.