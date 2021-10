13 estrenos y lanzamientos imprescindibles para el fin de semana: ‘Sin tiempo para morir’, ‘New World’, ‘Alice in Borderland’ y mucho más

La última entrega de la franquicia de 007 con Daniel Craig a bordo es un estreno simbólico: fue el primer blockbuster que se retrasó con motivo de la pandemia, y ha sido uno de los últimos en volver, certificando el inicio del regreso a las salas de cine. Si Bond no te interesa, no es el único plan que tenemos este fin de semana: manga, FIFA y colas interminables en ‘New World’, entre muchas otras propuestas.

‘Sin tiempo para morir’

La despedida de Daniel Craig como James Bond es la 25 entrega de la franquicia, y quinta con el actor encarnando al personaje. Dirige Cary Joji Fukunaga (‘True Detective’) con un blockbuster de los de toda la vida en la que un Bond retirado tiene que ayudar a un amigo de la CIA a rescatar a un científico secuestrado. Mucho ojo, entre otros, a Rami Malek como villano estrafalario a la vieja usanza bondiana y a una divertidísima Ana de Armas en en el mejor tramo del film.

Ya en cines

‘El caso Hartung’

El creador de la aclamada ‘The Killing’ vuelve con una nueva miniserie de seis episodios que vuelve a destilar lo mejor del thriller nórdico. En este caso, un muñeco hecho con castañas es la única pista con la que cuenta una inspectora de policía para localizar a un hombre que podría estar vinculado a la desaparición de un par de niñas.

‘Oats Studios – Vol. 1’

El estudio independiente que montó Neill Blomkamp para producir cortos de ciencia-ficción y terror sin limitaciones temáticas ni estéticas se saldó con una estupenda ralea de cortometrajes que puedes ver en Youtube y ahora, también, co´modamente agrupados en Netflix. Invasiones alienígenas, robots que se rebelan, teletiendas que se salen de madre: del post-apocalipsis al humor, una estupenda selección de piezas de género arriesgadas y directas.

‘Crash’

Una de las películas más polémicas de David Cronenberg vuelve en una flamante versión en 4K restaurada. 25 años después de su estreno, sigue tan provocadora y estimulante como siempre esta historia de un par de adictos al sexo y los accidentes de coche (James Spader y Holly Hunter), a menudo en el mismo pack. Basada en una novela también demoledora y aparentemente inadaptable de J.G. Ballard

‘Clichés del cine de Hollywood: La lista definitiva’

Un simpático especial de humor que se adentra en los tópicos más gastados del cine de Hollywood que todos conocemos y amamos: de los entierros en cementerios con un testigo lejano y solitario a las castas secuencias de sexo, pasando por escupir bebida cuando alguien dice algo inconveniente. Rob Lowe y un montón de invitados especiales exponen las vergüenzas de los guionistas más perezosos.

‘New World’

Si has tenido la extraordinaria suerte (o paciencia) de superar las inmensas colas de miles de usuarios esperando jugar ya sabrás que New World es uno de los MMO de la temporada. Amazon Games ha conseguido superar el mal pie con el que empezó con el ya cancelado ‘Crucible’ y presenta un juego que nos ha gustado en un primer acercamiento, que decide plantear un desafío más escarpado que el de clásicos como ‘World of Warcraft’, con combates que beben incluso de los ‘Souls’.

Disponible en PC

‘Lemnis Gate’

Un encuentro muy peculiar de shooter a caraperro y tiroteos estratégicos gracias a su peculiar mecánica: se desarrolla en turnos de 25 segundos. A partir de ahí, todos los artilugios para manipular el tiempo, trastabillar los planes de los enemigos, y por supuesto, un arsenal que permite hacer todo tipo de perrerías. Está claro que las batallas cuatridimensionales se han puesto de moda.

Disponible para PC, Playstation 4 y Xbox One

‘Hot Wheels Unleashed’

Un auténtico clasicazo de las carreras arcade vuelve en una versión recauchutada con físicas y gráficos renovados y, cómo no, la posibilidad de jugar competiciones con hasta otros 12 jugadores online, o 2 en pantalla partida. En esta ocasión, se suma al juego la posibilidad de coleccionar vehículos, pero todo en los clásicos entornos miniaturizados y trepidantes de la franquicia.

Disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

‘FIFA 22’

Con el ‘eFootball’ de Konami envuelto en la polémica, ‘FIFA’ parece alzarse un año después como la elección más segura para los devotos del fútbol interactivo. Aunque como siempre, las mejoras con respecto a otros años son más progresivas que revolucionarias, en esta edición destaca la implantación de la tecnología HyperMotion, con la que se ha capturado el movimiento de 22 futbolistas y se han generado automáticamente el de todos los jugadores de esta entrega.

Disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Stadia

‘El inconmensurable cadáver de la naturaleza’ (Christopher Slatsky)

Bajo tan rimbombante título se esconde una estupenda colección de ensayos y relatos de este autor que mezcla tintes lovecraftnianos con un pesimismo existencial ciertamente muy apropiado. Conoceremos a un padre que busca a su hijo hasta un extraño paraje cósmico que parece embrujado, o veremos cómo un hombre y su perro se sumergen en el corazón de una prueba gubernamental llevada a cabo por una organización militar ocultista. Inquietantes historias que rebosan oscuridad y tinieblas para tener bien claro que polvo somos, etcétera.

‘Así se pierde la guerra del tiempo’ (Max Gladstone y Amal El-Mohtar)

Esta novela de ciencia-ficción de culto al fin llega traducida al español después de años ganándose una fama considerable en el mercado anglosajón. Habla de Roja y Azul, dos agentes de bandos rivales en una guerra que se extiende más allá de los confines del espacio y el tiempo, y que inician una correspondencia prohibida. Ambos se mueven por los hilos del tiempo dando forma al pasado para adecuarlo a los intereses de su facción, pero pronto se implicarán más de la cuenta en sus misiones.

Así se pierde la guerra del tiempo (INSOLITA)

‘Plomo al cuadrado’ (Stark Holborn)

Una insólita mezcla de conceptos para una novela del oeste muy original, ya que plantea el clásico atraco en el far west… solo que aquí los atracadores son matemáticos. La profesora Malago Browne, que fue la matemática más conocida del oeste, ha intentado dejar atrás su pasado al margen de la ley. Pero su antiguo colega Pierre de Fermat le propone, junto a una tropa de topólogos renegados y estadísticos rebeldes, afrontar el golpe del siglo.

Plomo al cuadrado

‘Alice in Borderland’

Si te ha gustado la serie de Netflix, es el momento de adentrarse en el manga, que al fin tiene traducción española a manos de Ivrea: tres amigos se teletransportan a un mundo paralelo aparentemente igual que el nuestro, pero habitado en realidad por gente que, como ellos, están obligados a participar en el juego de supervivencia. Haro Aso, el creador de la serie, dota de gran dinamismo y expresividad a una serie llena de suspense, acción y giros dramáticos.